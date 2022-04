Abidjan : l’édition 14 du FEMUA est lancée ! (de notre envoyé spécial)

Le commissaire général du festival des musiques d’Anoumabo (FEMUA), Salif Traoré alias « A’Salfo » en compagnie de toute l’équipe de Gaou Production a procédé, mardi 12 avril 2022 au lancement officiel de la 14 ème édition dans un complexe hôtelier d’Abidjan, capitale de Côte d’Ivoire.

Cette cérémonie a été l’occasion pour les organisateurs de dévoiler le riche programme de ce rendez-vous pluridisciplinaire.

Placé sous le thème »employabilité et protection des jeunes », le FEMUA 14 se tiendra du 10 au 15 mai prochain dans la capitale ivoirienne et San-Pédro, la ville hôte.

La programmation artistique qui est le volet le plus attendu du FEMUA est enfin connue. Les chanteurs Youssoupha, Innos B, Coco argentée, Coco Argentée, Diamond Platnumz, Shan’l, Iba One, Magic System, Yodé et Siro, Debordo Lekounfa, Nestor David, Suspect 95, Magic System et Rocky Gold seront en attraction à l’institut français, à l’Institut National de Jeunesse et des Sports (INJS) et à San-Pédro.



Le FEMUA, c’est aussi le volet social avec l’inauguration deux écoles à Odienné au nord du pays, et à Port Bouet, une commune d’Abidjan. Le FEMUA Kids est la journée consacrée aux enfants, un moment de bonheur. Sans oublier le volet scientifique dénommé « Carrefour jeunesse » et le FEMUA Sport dédié au tournoi de maracana.



Parrainé par le Premier Ministre de Côte d’Ivoire, Patrick Achi, la République Démocratique du Congo (RDC) est le pays invité du FEMUA 14 après le Burkina Faso en 2019 et le Sénégal en 2021.

Il faut rappeler qu’en 13 éditions, le festival des musiques urbaines d’Anoumabo (FEMUA) a mobilisé à ce jour, 550 artistes, 40 pays, 5 millions de festivaliers, six mille (6000) emplois directs, neuf cents (900) millions de personnes touchées, huit mille (8000) enfants scolarisés, la construction de neuf écoles primaires dans plusieurs villes et un centre de santé à Loulo.

Aly Bongo LENO, envoyé spécial

+224 628 03 14 42