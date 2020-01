Abiy Ahmed à Conakry : ‘’cette visite va permettre de revoir les accords signés...’’

Le Premier ministre d’Ethiopie Abiy Ahmed, prix Nobel de la paix 2019 est en Guinée pour une visite d’Etat de 48 heures. Le chef du gouvernement de l’Etat le plus peuplé d’Afrique après le Nigeria a été reçu mardi au bas de la passerelle par le président Alpha Condé.

Présent sur les lieux, le ministre des affaires étrangères et des Guinéens de l’étranger, Mamady Touré est revenu sur l’objectif de la visite du Premier d’Ethiopie.

“Cette visite s’inscrit dans le cadre du raffermissement des relations traditionnelles entre l’Ethiopie et la Guinée. Des relations qui remontent du temps du président Ahmed Sékou Touré et de l’empereur Hailé Sélassié. Le président Alpha Condé, depuis son arrivée au pouvoir, a travaillé pour rechausser les relations bilatérales. Il y a quelques temps, nous avions effectué une visite officielle avec le président Alpha Condé en Ethiopie. Une visite au cours de laquelle nous avons signé beaucoup d’accords. Il était question pour le Premier ministre éthiopien de rendre visite au président Alpha Condé. Cette visite va permettre de revoir les accords signés, le suivi de ces accords et éventuellement si possible des nouveaux accords pour continuer à renforcer et diversifier les relations entre nos deux pays”, dit-il.

Dans la journée du mercredi, un tête-à-tête est prévu entre le président guinéen et le Premier ministre éthiopien qui sera suivi de plusieurs autres activités. Abiy Ahmed quittera Conakry le même jour à la fin de sa visite.

Mohamed Cissé