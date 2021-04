“Aboubacar 2 Kéita a découvert l’Amérique, 180 ans avant Christophe Colomb” (Ibrahima Khalil Kéita)

Le livre intitulé ‘’Découverte amérindienne et mandingue de l’Amérique : Christophe Colomb a-t-il découvert l’Amérique ?’’ a été présenté le dimanche 25 avril par la maison d’édition l’Harmattan Guinée. Une œuvre littéraire de 61 pages écrite par Ibrahima Kalil Kéita, préfet de Faranah et ex vice-président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI).

Ce livre se veut pour but de prouver la découverte de l’Amérique par des Africains de l’ouest, précisément par un Guinéen, un prince mandingue, Aboubacar 2 Kéita de Niani, la prestigieuse capitale de l’empire du Manding, bien avant Christophe Colomb.

« Ce livre a pour but de prouver que bien avant Christophe Colomb, les gens de l’Afrique occidentale sont arrivés en Amérique, notamment au Brésil, à Cuba, en Argentine, au Mexique et dans bien d’autres pays. Aussi, il a pour but de prouver aux Africains et particulièrement aux Guinéens que nous devons être fiers de notre histoire car, l’Afrique, incontestablement, demeure le berceau de l’Humanité, mais également le berceau de la civilisation universelle. Toutes les fouilles archéologiques, toutes les enquêtes paléontologiques ont prouvé que l’homme le plus ancien est né en Afrique », a tout d’abord rappelé l’auteur.

Cette découverte aurait eu lieu en 1312, soit 180 ans avant Christophe Colomb en 1498. Selon Ibrahima Kalil Kéita, « si nous approfondissons les enquêtes pour voir est-ce qu’on n’a pas (M) à la place de (N) pour dire Miami au lieu de Niani ».

Au moment où Aboubacar 2 Keita faisait son périple transatlantique, la Guinée, dans ses limites actuelles, n’existait pas, tout comme le Mali actuel. C’était plutôt le Soudan où encore l’empire mandingue, avec pour capitale Niani qui n’a pas bougé.

A partir du moment où il est admis qu’il faut respecter l’intangibilité des frontières héritées du régime colonial après le découpage, Niani est resté un village de la sous-préfecture Koendjarakoro, préfecture de Siguiri.

Maciré Camara