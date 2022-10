Aboubacar Camara, DG SEG : « 60 ans d’indépendance sans eau, c’est trop… »

Entouré de ses proches collaborateurs, le Directeur général de la Société des Eaux de Guinée (SEG-SA), Aboubacar Camara a échangé avec les médias publics et privés ce vendredi 7 octobre 2022, dans un réceptif hôtelier de la place.

Il était essentiellement question de présenter les missions et attributions de la SEG et les principaux défis auxquels elle (SEG) fait face, la nécessité de la pose des compteurs et l’envahissement des emprises d’eau par des particuliers à Conakry.

Si on n’échange pas, ça devient très compliqué

A cette occasion, le patron de la SEG a, après avoir souhaité la bienvenue à ses invités, précisé que la question de l’eau est transversale. « On a l’habitude de dire que la Guinée est le château d’eau de l’Afrique de l’Ouest et c’est cette théorie qu’on a connu depuis une quarantaine d’années. Aujourd’hui, on est en 2022 et il y a toujours des populations qui manquent d’eau. Cette question ne peut être résolue uniquement que par l’Etat. Il faudrait que toutes les parties prenantes s’asseyent, discutent afin qu’on puisse trouver une solution. Il est inconcevable que le Mali, le Burkina Faso, le Sénégal et la Côte d’Ivoire qui ne sont pas cités comme étant château d’eau de l’Afrique de l’Ouest puissent avoir cette manne et que nous ici en Guinée, jusqu’à présent, qu’il ait un déficit. Est-ce qu’uniquement la faute à ceux qui sont censés donner de l’eau ? Est-ce qu’il y a une part de responsabilité des usagers ? Est-ce qu’il y a une politique en cours qu’il faut revoir ? Toutes ces questions demandent à ce que nous, structures d’exploitation, qu’on se rapproche des populations, des usagers, pour qu’ensemble nous puissions échanger. Si on n’échange pas, ça devient très compliqué », dira-t-il, avant d’ajouter :

Quand la question de l’eau est réglée, les hôpitaux seront vides

« Vous verrez dans les quartiers où les tuyaux sont percés de part et d’autre, mais vous ne verrez jamais où rarement un chef de quartier qui adresse un courrier à la direction générale de la SEG ou à une agence pour chercher à comprendre pourquoi malgré que cette eau nous n’en avons pas et le peu qui passe dans le quartier se gaspille, et il n’y a pas de disposition ? Voilà pourquoi on dit que la question de l’eau est transversale. Donc ces rencontres seront périodiques parce qu’il faut qu’ensemble, nous puissions trouver une solution à la question de l’eau. Soixante ans d’indépendance sans eau, c’est trop. Et cela ne peut pas se faire de façon unilatérale. C’est pour cela je dis qu’on n’a pas besoin de discours politiques pour dire voilà, on est à tel niveau, on sera là (…) Quand la question de l’eau est réglée, les hôpitaux seront vides…

Demander à un seul si l’entreprise qui a fait le forage ait délivré un certificat d’analyse hydrochimique ou hydrologique, il n’y a n’a pas

Avec la rareté actuelle d’eau dans les robinets, certains citoyens préfèrent faire des forages. Mais aux dires du DG, « aucun d’eux n’a un permis. Ceux qui ont des forages ici, demander à un seul si l’entreprise qui a fait le forage ait délivré un certificat d’analyse hydro-chimique ou hydrologique, il n’y a n’a pas, ça n’existe pas. Ce sont des choses que les gens ne savent pas (…) Le gens préfèrent payer la facture d’eau à un million parce qu’ils habitent un appartement où il y a un forage que de payer le service public à 600 000fg. »

Il faut que les gens comprennent que la SEG ne vend pas de l’eau

Plus loin, il a reconnu son institution a des difficultés. « La SEG a des difficultés mais si on n’échange pas, vous ne pouvez pas le savoir. Depuis longtemps, on entend au niveau des médias, on vend de l’eau, le prix de l’eau. Il faut que les gens comprennent que la SEG ne vend pas de l’eau. Quand les gens payent leurs factures, ce n’est pas la facture d’eau qu’ils payent. Personne ne paye l’eau, l’eau est gratuite… »

Youssouf Keita

