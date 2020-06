Aboubacar Dansoko répond à Diallo Souleymane : ‘’calomnies, manipulations et allégations mensongères…’’

Suite à la publication de l’article : ‘’Gestion du FNDC. En pleine conférence, Diallo Souleymane contrarie Dansoko du CNT : “c’est strictement une manipulation’’ sur notre site Mediaguinee.com, Aboubacar Demba Dansoko nous a fait parvenir sa réplique. Lisez !!!

Calomnies, manipulations et allégations mensongères de M. Souleymane Diallo, patron du groupe de presse Lynx- lance

En tant que Secrétaire exécutif du Collectif des Membres du Conseil National de la Transition (CMCNT), et en tant que citoyen qui a droit au respect, à l’honneur et au respect de sa dignité, je me dois de répondre aux arrogances et calomnies du patron du groupe de presse lynx-lance, M. Souleymane Diallo, qui tente désespérément de mener une guerre de caniveaux contre moi, en souillant mon honneur dans son délire de mensonges sur les sites d’information –notamment Mediaguinee.com- et auprès de son Journal – le Lynx et dans sa radio le Lynx FM.

Pourquoi cette cabale d’un homme désespéré, doyen d’âge ?

À l’occasion de la conférence de presse, organisée par ce collectif, le mardi 09 juin 2020, à 11heures, à la Maison commune des journalistes, le patron du groupe de presse Lynx – Lance, Souleymane Diallo, a fait une apparition des plus inacceptables et ignoble qui soit.

Cette conférence de presse des représentants du collectif dirigé par moi-même, avait pour objectif principal de rendre publique une Déclaration digne de citoyens et responsables, anciens conseillers nationaux de la République qui vivent et sont témoins des tragiques turbulences qui taraudent notre société et leur résolution. Etant entendu que nous n’avions aucune raison de rester silencieux face au mal car ça serait assister le mal, avec le surgissement, pour la deuxième fois de notre histoire, du Coronavirus 19, une pandémie invisible et rapide comme la vitesse de la lumière depuis le mois de mars dernier.

Au contraire, certains des membres de ce collectif malheureusement sont partisans de croisement des bras et du nivellement par le bas de la pensée et le maintien dans l’impasse parce qu’arrimés au FNDC. L’autre point fort de cette déclaration, était naturellement claire : la rupture du Collectif de toute formes de soumission à des idéologies contre les intérêts et les droits fondamentaux du peuple, tels que, en l’espèce, le droit à la santé, le droit à la vie et de droit à l’information pour la prévention du chaos et l’anéantissement de ces droits.

La détermination des membres du Collectif de se démarquer du Front National pour la Défense de la Constitution (FNDC) était manifeste et soulignée dans la déclaration, sans ambiguïtés. En face, dans cette organisation, des collègues du collectif ont été enrôlés depuis plusieurs mois. M. Souleymane Diallo, avocat du diable, ne voulait pas entendre un autre son de cloche. Prenant part à notre conférence de presse, il était dogmatique et tellement irrité qu’il a perdu absolument son self contrôle : il en venait à des attaques irrévérencieuses, vertement contre les membres du collectif qui animaient la conférence de presse. Il faut noter aussi qu’il a forcé la situation, pour s’introduire malicieusement dans la salle de conférence. N’’étant ni organisateur ni invité, il s’est attaqué de façon insidieuse à ma personne en tant qu’organisateur de la Conférence.

Que voulait M. Souleymane Diallo ? Au nom de qui avait-il fait le déplacement et agit pour saboter et injurier ses anciens collègues du CNT ?

En procédant ainsi, il voulut s’élever, contre notre appel à l’arrêt de toutes manifestations et une reconnaissance totale et entière des institutions de République de Guinée.

Pourtant, en tant que secrétaire exécutif du Collectif, j’avais pris soin d’associer tous les membres du comité de pilotage dont Mesdames et Messieurs Elhadj Malal Diallo (OGDH), Docteur Morlaye Camara (FONDASIA), Ansoumane Kolea Keita (M.C.P.ME), Djély karifa Samoura (Guinéen de la Diaspora Europe-Suisse), Hadja Hassanatou Barry (Guinéens des Etats Unis d’Amérique) Hadja Taibou Diallo (organisations syndicales) et Souleymane Diallo lui-même ( organisations de presse), etc.

Parallèlement, nous avions enfin, au sujet de cette conférence de presse, envoyé des messages écrits, tenant lieu d’invitation à plus de trente conseillers membres du Collectif. Nous tenons une liste à votre disposition. Nous avons reçu des réponses de soutien. Dans une large majorité, le comité de pilotage approuva le principe :

de ne plus s’associer à des manifestations violentes et contre la paix et la stabilité, causant régulièrement et tragiquement des morts ; en tant qu’anciens conseillers de la République, de ne plus participer aux sapes de la constitution et des institutions adoptées démocratiquement par le peuple qui avait été terrorisé par le FNDC pour se terrer et ne pas participer aux enjeux démocratiques de faire savoir publiquement à l’opinion nationale et internationale notre part de responsabilités à assumer notre rôle pour éradiquer le virus qui défie notre existence et sape nos fondations sociales ; en tant conseillers avisés de notre peuple et de notre Etat d’user de tous les moyens légaux et respectueux des droits de l’homme et du peuple pour marquer notre différence avec les fossoyeurs de ces droits. D’où la Conférence de presse librement organisé et sur des bases claires, dans une institution appropriée. L’intérêt de cette rencontre n’est rien d’autre que la pleine reconnaissance par les citoyens, de la constitution et des institutions pour éviter toute manipulation de la population à laquelle ils pourraient être associer, au risque de contribuer à la propagation du coronavirus.

Nous sommes en Guerre ! avait déclaré le Président de la République, face à cet ennemi invisible et imprévisible qui défie la science, c’est-à-dire le COVID-19. Or il se trouve des Guinéens qui ont tendance à pactiser avec le diable en baissant les bras et même en souhaitant cet environnement de pourrissement. M. Souleymane Diallo seul en tout cas s’est réellement élevé contre toutes initiatives du collectif et de moi-même allant dans le sens de l’apaisement du climat socio-politique.

Ayant consulté M. Souleymane Diallo avec respect et courtoisie, dans son bureau, en présence de son fils, puis informé par message de la tenue de la conférence de presse, il n’a pas trouvé mieux que de se servir de ces informations pour venir et tenter de faire taire les membres du collectif. Face à son impuissance de les contraindre à renoncer à leur projet, il a tout simplement utilisé la ruse, pour saborder la démarche du Collectif de Membres du Conseil National de la Transition.

Après la présentation de la déclaration sans équivoque du Collectif des Membres du CNT et contre toute orthodoxie journalistique, Souleymane Diallo a foncé sur le micro pour dire de façon éhontée des contre- vérités.

Premièrement : il déclara qu’il est membre fondateur du Collectif des Membres du CNT (CMCNT). Or c’est faux ! Il a été coopté par moi-même au titre de secrétaire exécutif de ce collectif. Il ne peut ni aujourd’hui, ni demain prouver sa participation à une quelconque assemblée générale constitutive de ce collectif.

Deuxièmement, dans cette crise de nerfs et de panique, M. Souleymane Diallo lynx dit que le contenu de la déclaration n’a fait objet d’aucune approbation lors d’une assemblée générale. Or, encore une fois, tous les membres du comité de pilotage avaient été consultés et ont dit leurs points de vue, comme ci-dessus indiqué. Même l’ancienne présidente du CNT, Hadja Rabiatou Serah Diallo, a donné son avis favorable à notre démarche. Pendant la période du coronavirus, il n’est pas obligatoire de réunir tous les membres du comité de pilotage. Cependant, si la nécessité l’exige, on peut valablement recueillir leurs points de vue et poser des actes. Ce qui fut fait notamment à son sujet. Et il se trouve que le Front pour la Défense de la Constitution (FNDC) est dans une levée de boucliers pour reprendre des manifestations aux conséquences imprévisibles. Il faut dire une fois pour toutes que M. Diallo Souleymane Lynx, n’a pas accepté l’idée de faire sortir notre collectif du FNDC. Or l’enrôlement de notre collectif a été la pomme de discorde, voir la cause de la division la plus profonde parmi les membres du CNT.

Diallo Souleymane Lynx est l’artisan avec bien d’autres collègues de cette incompréhension préjudiciable à notre image dans la cité, au regard de notre mission en tant que cadres de ce pays. Il a été le seul, à son âge, à se déplacer pour perturber une conférence d’une organisation qui n’était pas la sienne.

Chaque fois qu’il s’agit de s’opposer à l’ordre établi, sans aucune procédure et aucune forme de courtoisie envers les autres membres du CNT, il à contribuer à accélérer les événements. En témoigne les conférences de presse et les émissions radio organisées par son truchement pour s’attaquer au président de la République.

Troisièmement, il refuse de façon éhontée à reconnaître que l’enrôlement officieuse du Collectif des Membres du CNT, n’a connu aucune assemblée générale préalable et qu’il a été l’artisan de cette forfaiture. La cause des divergences les plus profondes au sein du collectif, est liée au fait que la grande majorité des membres du CNT n’ont jamais accepté leur intégration au sein du FNDC. Les grandes personnalités que comptait le CNT, ne peuvent s’arrimer à une organisation qui refuse tout dialogue, toute sortie de crise et qui milite pour la déstabilisation de la République avec toutes les conséquences y afférentes . Inlassablement pour le pourrissement de la situation, Monsieur Souleymane Diallo, ne peut prouver, même à lui-même que l’enrôlement du collectif au FNDC, a fait l’objet d’une quelconque discussion en assemblée générale.

Chaque fois que les voix discordantes se sont élevées, il a œuvré pour les éteindre. C’est ainsi que Pascal Sandouno, président autoproclamé de ce collectif est devenu son instrument.

Quatrièmement, il me conteste la qualité de secrétaire exécutif. Il se trouve que, depuis l’emprisonnement du président Pascal Sandouno, j’œuvre pour le maintien des liens étroits entre les membres du CNT et la poursuite des nobles objectifs du collectif, pendant que lui-même n’a pas qualité de membre. Il s’agit d’une imposture qui ne pourrait venir d’une personne responsable.

Les conseils de Diallo Souleymane lynx ne sont sollicités que quand il s’agit de s’opposer à l’ordre établi. C’est ce qui correspond à son profil.

Dans son entreprise de discrédit et de calomnie contre moi, il n’a pas hésité à utiliser sa Radio (Lynx Fm), ses journalistes et son acolyte (Pascal Sandouno) pour préparer une émission dénuée de tout professionnalisme et d’équilibre.

Ainsi, Pascal Sandouno pendant l’émission œil de lynx du jeudi 11 juin 2020, a passé environ une heure, à parler que de son collègue Dansoko sans pour autant qu’il ne soit recadré vers le sujet qui justifie la démarcation de la frange la plus important et saine des membres du CNT du FNDC. Aucune presse responsable ne saurait tolérer de telles balivernes préparées uniquement pour discréditer et calomnier. Pourtant, un des membres du CNT, pas des moindre, M. Djely Karifa Samoura, conseiller du Médiateur aux droits de l’homme, avait exprimé en vain et à maintes reprises, son souhait de participer à l’émission pour témoigner. Il avant même envoyé un sms à Azooka, l’animateur de l’émission pour ce faire.

Diallo Souleymane Lynx, est opposé au retrait du Collectif des Membres du CNT du FNDC, opposé à l’arrêt des manifestations de rue, opposer à toute reconnaissance de l’Assemblée Nationale dont les membres sortants sont entrain de toucher leurs primes de départ, opposés également à une reconnaissance de la constitution. Ce sont les raisons qui justifient sa panique. Toute la méchanceté et la haine de ce collègue contre moi en tant qu’acteur pour le progrès du citoyen et du pays sont aberrantes. Pourtant, j’avais de l’estime pour lui.

Il aurait pu simplement, lui Diallo Souleymane du groupe de presse lynx-lance organiser sa conférence de presse à lui, inviter ses acolytes et dire son point de vue de façon civilisée.

En cherchant à me détruire, en utilisant ses canaux d’information et de relations, il n’a fait que montrer sa faiblesse d’esprit et son égarement en ce trompant d’adversaire. En échouant dans la calomnie il a juste montré qu’il ne peut être une référence dans ce pays qui a tant besoin de son élite éclairée pour la paix et la concorde. D’où l’intérêt d’une presse critique au service de son peuple et de la vérité, c’est-à-dire dans l’exigence de la profession dont l’Ethique est la veine.

Le discrédit, la calomnie, la duplicité sont des armes du faible.

Amis et acteurs de promotion des droits fondamentaux de notre pays, j’espère et souhaite vous faire savoir que je suis digne de naissance, digne de confiance et digne d’éducation et de comportement pour servir mon pays, avec honneur.

Que Dieu préserve la Guinée et les Guinéens. Amen !

Aboubacar Demba Dansoko

Secrétaire exécutif du Collectif des membres du CNT

Conakry, 15 juin 2020