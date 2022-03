Aboubacar Kagbè Touré, un technocrate chevronné nommé PCA du Fonds d’investissement Miniers

Actuel Directeur général de la Soguipami, Aboubacar Kagbè Touré, a décroché son diplôme d’études supérieures de droit à l’université Gamal Abdel Nasser de Conakry avant d’aller approfondir ses connaissances intellectuelles à l’Institut des assurances de Tunis où il décroche son diplôme professionnel en Assurance.

Quelques années plus tard, ce professionnel des banques et assurances pose ses valises à l’Ecole nationale d’administration de Paris où il décroche, avec brio, un Master Administration et Management Publics avec mention très bien.

Ce technocrate rompu à la tâche connaît bien les arcanes du monde des finances et les allées de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) où il a participé avec dextérité à toutes les réformes dans cette première institution bancaire de notre pays. Cela lui vaut une nomination comme Vice-gouverneur de la BCRG le 19 mai 2007, poste qu’il occupe jusqu’en 2009.

De Septembre 2011 à janvier 2022, il est Directeur Général Adjoint de la Soguipami. Et à la faveur de l’avènement du CNRD au pouvoir, il est nommé Directeur Général de la SOGUIPAMI le 22 janvier 2022.

Avec le décret le 17 Mars 2022, le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, lui renouvelle sa confiance en le plaçant à la tête du Conseil d’Administration du Fonds d’Investissement Minier (FIM).

L’homme a plus de 25 ans d’expérience bancaire dans le domaine juridique, de contrôle et d’inspection des sociétés d’assurances et des banques, de gestion d’une banque centrale et de négociations financières avec Institutions de Bretton Woods.

Quel est le rôle de la SOGUIPAMI ?

La Société Guinéenne du Patrimoine Minier (SOGUIPAMI)a pour objet de lever, concevoir, emprunter, placer sur le marché financier ou boursier et gérer des fonds pour financer la recherche géologique et le développement du patrimoine minier, recevoir des fonds par subvention et transfert, détenir, gérer les actions, les participations, les intérêts financiers et commerciaux de l’Etat guinéen dans les sociétés minières, les sociétés de commercialisation, de marketing, de transport de minerais et les produits dérivés, promouvoir et négocier l’implantation des sociétés guinéennes et étrangères d’exploitation minière pour la transformation sur place des minerais, agir en justice pour le recouvrement de ses créances ou pour défendre toute cause liée à ses intérêts et plus généralement toute opération de quelque nature qu’elle soit juridique, économique et financière, civile et commerciale se rattachant à l’exploitation, au transport à la commercialisation et au marketing des minerais et des produits dérivés ainsi que des produits des emprunts, des placements, toute opération de nature à favoriser directement ou indirectement la gestion, l’accroissement et la valorisation du patrimoine minier dans la société, son extension ou son développement.

A la lumière de tout ce qui précède, on peut affirmer sans risque de se tromper que la Présidence du Conseil d’administration du Fonds d’investissements miniers est entre de bonnes mains.

Ibrahima Diallo, journaliste et écrivain