Aboubacar Sidiki Ouattara du BL sur l’interview du président Mamady Doumbouya : « Vouloir répondre sur la durée de la transition serait de mettre la charrue avant les bœufs »

Le porte parole du Bloc Libéral (BL) s’est prononcé ce lundi, 15 novembre, sur l’interview du président de la transition, le colonel Mamady Doumbouya diffusée hier sur la RTG et sur les places réservées aux politiques dans le conseil national de la transition (CNT).

Pour Aboubacar Sidiki Ouattara, le colonel Mamady Doumbouya a répondu à l’essentiel des questions : «Nous avons une très bonne impression de toutes les sorties de Colonel Mamady Doumbouya, depuis qu’il a pris le pouvoir, c’est très certains il y’a des choses dont ont peut se poser des questions, mais dans l’ensemble nous avons une bonne presse pour lui », a indiqué Aboubacar Sidiki Ouattara.

Selon le porte-parole du BL, voir le président de la transition se prononcer sur la durée de la transition serait de mettre la charrue avant les bœufs.

« Par rapport à la durée de la transition, nous pensons que la réponse du président a été très intelligente dans la mesure où il y a une charte qui nous dirige, qui prévoit que la durée de la transition sera déterminé par le CNT », a-t-il lâché.

Par rapport aux 15 places réservées aux partis politiques dans le CNT, le porte-parole du BL estime qu’il n’y a pas de problèmes à ce niveau. Il soutient que l’objectif se trouve au niveau de la qualité des personnes qui vont représenter les partis politiques.

« Ce que nous proposons, il serait important que les coalitions qui existent aujourd’hui s’entendent sur comment désigner ces 15 personnes au CNT. Ce qui allait être très facile, on pouvait dire à l’ANAD vous prenez 3 personnes, à la CORED, à l’ADC-BOC, et les autres coalitions qui existent là même chose et tout de suite on aurait avancé dans le débat. Malheureusement, nous avons à faire à des aînés qui sont parfois très difficiles à comprendre », a-t-il conclu.

Mamadou Yaya Barry

