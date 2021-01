Aboubacar Soumah assure : ‘’il n’y a qu’un seul chef de file de l’opposition qui est Mamadou Sylla”

Le président du parti de Guinée pour la démocratie et l’équilibre (GDE), Honorable Aboubacar Soumah a déclaré hier que contrairement ce que certains racontent, il n’y a pas de chef de file de l’opposition parlementaire et il n’y aura pas un chef de file de l’opposition extra parlementaire. Il n’y a que le chef de file de l’opposition guinéenne qui est le président de l’UDG, Mamadou Sylla’’. Il l’a fait savoir, hier jeudi à son siège situé Donka lors de la visite de prise de contact du chef de file de l’opposition guinéenne.

” C’est la première fois qu’un chef de file de l’opposition après son installation qu’il prenne le temps d’aller rendre visite aux sièges des partis politiques. C’est une excellente idée que nous saluons avec beaucoup de satisfaction. Et nous sommes à sa disposition”, a dit M. Soumah.

Et à cet égard, a-t-il insisté, contrairement ce que certains racontent aujourd’hui, il n’y a pas et il n’y en aura pas un chef de file de l’opposition parlementaire et un chef de file de l’opposition extra-parlementaire. La loi a été votée et adoptée par nous autres. C’est un chef de file de l’opposition guinéenne dans son entièreté. Personne ne pourra tirer le rideau sur soi-même parce que je ne sais quoi ? Il faudrait qu’on respecte les institutions du pays quelle que soit la personne qui l’incarne”.

Elisa Camara

+224654957322