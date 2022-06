Aboubacar Soumah au PM : « vous ne pouvez pas dire à un parti politique de venir [au dialogue] pendant que son président est en prison »

Sous la présidence du premier ministre, un cadre de concertation et de dialogue inclusif s’est ouvert ce lundi 27 juin, à Conakry. Le président du parti GDE a mis l’occasion à profit pour dire ses vérités à Mohamed Béavogui.

Aboubacar Soumah a invité Mohamed Béavogui a usé de sa diplomatie pour faire libérer les leaders politiques incarcérés à la maison centrale parce que selon lui, un leader politique ou un parti politique ne peut prendre part au cadre de concertation et de dialogue si son leader est en prison.

« Nous vous prions d’user de votre diplomatie que les leaders politiques incarcérés, les leaders politiques poursuivis soient dans l’environnement de paix, de quiétude. Vous ne pouvez pas demander à un leader politique de venir ici, ou un parti politique pendant que son président est en prison. Vous ne pouvez pas non plus demander à un parti politique d’être là pendant que la maison de son leader est en train d’être cassée. Je vous prie, vous qui aviez fait les institutions internationales, d’utiliser votre diplomatie pour que ce dialogue réussisse. Cela va dans l’intérêt de tous les guinéens. De passage, nous remercions les sages et les religieux qui ont tout abandonné pour que nous nous retrouvons ici. Mais une fois encore monsieur le Premier ministre, veuillez libérer les leaders politiques. Veuillez rassurer les leaders politiques. La transition est éminemment politique, elle ne peut pas se dérouler en dehors de la classe existence. On ne peut pas en créer autre. Seul le peuple dira, nous ne voulons pas de tel candidat, nous ne voulons pas de tel monsieur ou de telle femme. Seul le peuple de Guinée est capable de le faire », a déclaré Aboubacar Soumah.

A noter que le RPG Arc-en-ciel, ancien parti au pouvoir n’a pas pris part à l’ouverture du cadre de concertation et de dialogue inclusif notamment à cause de la détention de ses responsables.

Sadjo Bah