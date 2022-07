Aboubacar Soumah comme une fusée : « j’ai quitté Conakry, suis arrivé à Bissau le même jour et j’ai continué sur Dakar »

L’homme fusée! Recherché par la Justice guinéenne pour « appel à la haine », Aboubacar Soumah, président du parti GDE apparaît à Dakar, capitale du Sénégal. C’est lui-même qui l’a annoncé lundi dans l’émission « On refait le monde » de Djoma tv.

« Le fugitif de Dixinn », comme le surnomment ses détracteurs, avoue être présentement à l’étranger pour chercher des moyens de retourner dans son pays.

« J’ai quitté [la Guinée] Le 2 juillet [2022]. Je suis arrivé à Bissau le même jour, j’ai continué sur Dakar », informe le politique, très critiqué pour ses discours jugés communautaristes.

« J »ai été informé par voie téléphonique de ma convocation », ajoutant que les gens ne font que dénaturer ses propos.

« Nous devons dominer nos passions personnelles, nos ambitions personnelles pour que la Guinée existe. Si nous ne le faisons pas, l’existence de la Guinée est entravée. Disons les choses telles qu’elles sont. Dans les 64 ans de l’indépendance de la Guinée, les filles et les fils de la Haute Guinée ont dirigé le pays pendant quarante(40) ans : Président Ahmed Sékou Touré, 26 ans, Sékouba Konaté, 2 ans, Alpha Condé, 11 ans cela fait 39 ans et Mamadi Doumbouya est en train de terminer sa première année et cela fait 40 ans. Si vous réalisez un bilan, si le bilan du développement socio-économique et politique de la Guinée est négatif, c’est à l’actif des fils de la Haute Guinée », avait dit M. Soumah au siège national de l’UFR à Matam. Et curieusement c’est le même jour que l’ex-député a quitté Conakry pour Dakar.

Noumoukè S.