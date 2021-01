Aboubacar Soumah du SLECG : ‘’on m’avait proposé d’être coordinateur du FNDC, j’ai refusé”

Invité dans l’émission les “Grandes Gueules” de la radio Espace fm ce jeudi 14 janvier, le célèbre syndicaliste Aboubacar Soumah, secrétaire général adjoint de l’USTG (Union syndicale des travailleurs de Guinée) et secrétaire général du puissant SLECG (Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée) a révélé qu’il lui avait été proposé d’être le coordinateur national du Front national pour la Défense de la Constitution (FNDC). Chose qu’il dit avoir refusé.

« On m’avait proposé d’être coordinateur du FNDC, j’ai refusé. Ceux qui sont dans le mouvement, pas les politiques mais même Sano est venu me voir pour me proposer cela. Moi je lui ai dit que dès l’instant où j’ai vu avec eux la tête de Sidya Touré, la tête de Cellou Dalein, des politiciens, je leur ai dit que moi je suis dans le mouvement, il ne faudrait pas qu’on me voit avec les politiques. Ensuite mon secrétaire général de N’Zérékoré qui avait été proposé comme coordinateur du FNDC, je lui ai dit de démissionner car ce n’est pas notre combat, ce n’est pas notre vocation. Nous sommes des syndicalistes, nous sommes de la société civile mais nous ne devons pas être avec les politiciens. Je lui ai dit de démissionner et il a démissionné », a-t-il révélé.

Maciré Camara