Aboubacar Soumah hausse le ton : “le mouvement syndical guinéen ne tolérera aucune immixtion du gouvernement dans les affaires syndicales”

L’immixtion des autorités gouvernementales dans les affaires syndicales en Guinée, le SLECG version Aboubacar Soumah s’insurge contre une situation ‘’déplorable’’. Dans une déclaration rendue publique ce mardi, 13 avril, à son siège sis au quartier Donka, dans la commune de Dixinn, le secrétaire général du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée a tapé du poing sur la table et exige la révision de la loi L027.

« Au regard de toutes ces violations flagrantes, le mouvement syndical guinéen exige : la révision de la loi L027 et l’annulation pure et simple de l’article, le respect des conventions 87, 98, 151 et 154, et les recommandations de l’organisation internationale du travail. Toutefois, le mouvement syndical guinéen très soucieux de la quiétude sociale et de la paix invite l’assemblée nationale et le gouvernement au respect scrupuleux des articles 3 et 08 de la convention 87. »

Aboubacar Soumah poursuit en soutenant que sa structure syndicale ne passera l’éponge sur aucun dérapage des autorités dans ce sens.

« En tout état de cause, le mouvement syndical guinéen ne tolérera aucune immixtion du gouvernement dans les affaires syndicales et se battra autant que faire se pourra par les moyens légaux pour le respect des droits et libertés syndicales qui lui sont conférés par des lois supranationales à travers les conventions internationales obtenues au prix de lourds sacrifices consentis par le monde du travail », a-t-il martelé.

Yamoussa Camara

657851102