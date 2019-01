Aboubacar Soumah : ‘’Tibou nous a dit que sur proposition du chef de l’Etat, si on accepte…, l’on allait procéder au dégel des trois mois de salaire’’

Le Syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) a tenu ce jeudi 3 janvier, une réunion extraordinaire à son siège à Donka. Il était question de faire le compte rendu de la dernière rencontre des membres du bureau exécutif avec le conseiller personnel du chef de l’Etat, Tibou Kamara. La réunion a été ouverte par la lecture du rapport de ce conclave par Mohamed Bangoura, le chargé à la presse et à la documentation du SLECG

‘’ Au cours des échanges, le ministre Tibou Kamara nous a relaté les raisons pour lesquelles il a repris le dossier de négociation à la demande du président de la république. Sur proposition du chef de l’Etat, au cas où, le bureau exécutif adopterait et que la base accepterait, l’on allait procéder au dégel des trois mois de salaire. Par décret présidentiel, Il sera question de la création du comité de réforme du système éducatif guinéen dont le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée aura la lourde tâche de procéder au recensement des fonctionnaires. C’est au cours de ce recensement que le SLECG à travers l’ensemble des enseignants, va pouvoir présenter les résultats pour enfin procéder à l’augmentation de salaire que nous avons demandé’’, a-t-il dit

Présent à cette rencontre, le secrétaire général Aboubacar Soumah visiblement très déterminé, s’est montré pas confiant de cette négociation qu’entreprend le ministre Tibou Kamara. Il a soutenu que seule la lettre signée de l’inspecteur général du travail pourra les rassurer.

‘’ J’ai dit à monsieur le ministre conseiller que dans les 8 millions combien il nous propose ? Il a dit que ce n’est pas facile pour le gouvernement de faire une proposition maintenant. Je l’ai fait comprendre que recenser c’est bon et les reformes sont bonnes en plus des logements sociaux. Ce que nous voulons entendre, c’est de faire une proposition concrète pour les 8 millions, c’est cela notre position. Ce que je vous demande, c’est de renforcer notre position par rapport à la grève, je vous demande de continuer à resserrer les rangs, nous avons fait 3 mois de grève, l’Etat est resté indifférent, notre ministre de l’éducation n’a fait que mentir au président de la république. Les contacts avec Tibou, ça ne me fait ni chaud, ni froid, j’appelle négociation, lorsqu’il y a une lettre signée par l’inspecteur du travail nous invitant aux négociations, en ce moment nous pouvons déclarer que les négociations sont ouvertes’’, a déclaré Aboubacar Soumah.

Au terme de cette assemblée générale extraordinaire, le SLECG compte battre le pavé lundi prochain dans toutes les communes de Conakry. Objectif, exiger l’ouverture d’un couloir de négociations afin d’en finir avec la grève qui a duré pendant 3 mois.

Mohamed Cissé

