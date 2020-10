Aboubacar Sylla aux chefs de quartiers de Kindia : ‘’sensibilisez les citoyens à la paix”

Le Ministre d’Etat, ministre des transports, Aboubacar Sylla intensifie ses actions de mobilisation en faveur du candidat du RPG Arc-en-ciel, candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre prochain. Après avoir rencontré le grand imam de Tafory, Elhadj Mamoudou Camara et la communauté forestière de Kindia qui a réitéré sa fidélité au Président guinéen, ce lundi 5 octobre 2020, Aboubacar Sylla a demandé aux autorités des différents quartiers de la Cité des agrumes de sensibiliser les citoyens à la paix et à la cohésion sociale.

En séjour dans sa ville natale, le Ministre d’État, Ministre des transports, Aboubacar Sylla livre un message de paix et d’union aux populations de Kindia. En présence du préfet, du maire, des responsables des 33 quartiers et chefs animateurs, du coordinateur national de la CODECC,il a appelé les citoyens de Kindia à l’union et à la paix.

« Je suis là pour deux choses: la première, c’est de vous livrer la salutation du Président Alpha Condé ; deuxièmement pour vous dire que rien n’est bien que la paix, acceptons d’être unis et de ne pas accepter la violence. Vous les religieux ici présents, les 33 chefs de quartiers et animateurs, unissez les jeunes, sensibilisez-les. La politique ce n’es pas la violence, être dans des partis politiques différents ne veut dire que vous êtes des ennemis. Ensuite dans la vie politique tout est possible, ton leader peut-être dans un parti aujourd’hui que tu soutiennes et demain dans le camp adverse et si vous les citoyens, vous vous livrez à des violences, ça ne serait qu’une perte pour vous. Donc unissons-nous et cultivons la paix. La Guinée ne connait pas la violence et elle ne doit pas la connaître. Le Président Alpha Condé, compte beaucoup sur vous dans le maintien de la paix, de ne pas céder à la provocation. Le jour du vote, votez et rentrez paisiblement chez vous. Les adversaires du Président Alpha Condé qui disent qu’il n’a rien fait, ont fait quoi pour ce pays au moment où ils occupaient des postes dans ce pays ? Ils vous promettent pour rien. Alors chers populations défendez une bonne cause », a suggéré le ministre des transports en campagne électorales dans le Kania.

La soirée de ce lundi, le Ministre et sa délégation ont été cette fois accueillis par les femmes de Kindia au CFP. Pour leur part, elles ont offert des pagnes en guise de soutien à leur candidat à l’élection présidentielle du 18 octobre.

« Nous vous offrons ces pagnes Monsieur le Ministre pour vous signifier notre soutien à la cause que vous défendez. Ces pagnes signifient que vous êtes désormais dans nos dos. Dès le soir du 18 octobre, nous sortirons victorieux », a indiqué la porte-parole des femmes de Kindia.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10