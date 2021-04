Aboubacar Sylla : “l’aéroport de Boké sera operationnel dans les semaines à venir”

Dans l’émission “on refait le monde” de Djoma tv , l’actuel ministre d’État de l’enseignement Supérieur Aboubacar Sylla a parlé lundi de son bilan à la tête du département des transports.

S’il a regretté n’avoir pas pu faire voler la compagnie Guinea Airlines pour diverses raisons, il a révélé que l’État guinéen était déjà avancé dans son projet de construction des aéroports régionaux.

“On à signé 4 contrats déjà pour les aéroports de Faranah , Kankan, Labé et de N’zérékoré et les travaux devraient commencer puisqu’on à déjà payé les acomptes par l’État. L’aéroport de Boké, on l’a mis en construction avec la société SMB Mining, la société minière de Boké qui a déjà commencé la construction. C’est un aéroport qui va être opérationnel dans les semaines à venir”, fait-il noter.

Mamadou Yaya Barry