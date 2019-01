Aboubacar Sylla annonce : ‘’d’ici la fin de cette année, les premiers bateaux bus vont commencer à fonctionner’’

C’est une grande annonce qu’a faite le ministre d’Etat en charge des Transports alors qu’il recevait les vœux de nouvel an de ses cadres, ce lundi 7 janvier 2019, dans les locaux de son département, sis à Kaloum.

Aboubacar Sylla qui se bat sans relâche pour redresser le secteur des transports, promet que les premiers bateaux bus vont commencer à fonctionner d’ici la fin de cette année.

« Nous avons réalisé quelques projets, mais les défis nous interpellent. Nous sommes dans un département qui a beaucoup de visibilité. C’est-à-dire que nous sommes dans un département qui a une obligation de service public de telle sorte que les populations ont leurs regards rivés sur nous. Mais malheureusement, on manque de moyens, en tout cas au niveau du cabinet, le budget qui nous est alloué est faible », a déploré le ministre Aboubacar Sylla qui n’entend pas baisser les bras.

« Nous sommes dans un secteur qui est certes très social mais qui est aussi un secteur marchand. Donc notre imagination doit aller dans le sens de mettre en place une coopération avec les investisseurs dans le cadre du partenariat public-privé. C’est ce que nous avons déjà commencé à faire, c’est ce que nous avons fait pour le bordereau de suivi de cargaison, c’est ce qui va se passer pour les plaques d’immatriculation des véhicules, c’est ce qui va concerner les permis de conduire, c’est ce qui va se passer pour le transport maritime avec les bateaux bus et je pense que si tout va bien, c’est une convention que nous allons conclure et je suppose dans une semaine ou dans dix jours. Et je suis sûr au plus tard en décembre 2019, selon le planning, les premiers bateaux bus vont commencer à fonctionner après que les gares, 7 gares maritimes aient été aménagées. Il en est ainsi pour le chemin de fer, nous allons tout faire pour qu’à la fin de cette année, que ce projet démarre et c’est possible parce que nous avons des propositions. Il ne s’agit pas d’aller demander le moindre franc à l’Etat guinéen », a promis le ministre d’Etat aux Transports.

Après cette présentation de vœux, Aboubacar Sylla a confié qu’il ne renouvellera pas son cabinet et que tous les cadres de son département seront reconduits sauf ceux qui ne s’adapteront pas à son rythme de travail ou qui constitueront un blocus pour le bon fonctionnement du département.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39