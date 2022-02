Abu Dhabi : le séjour d’Alpha Condé discrètement prolongé, doit subir une opération (JA)

Le séjour du président Alpha Condé -renversé le 5 septembre dernier par le Groupement des forces spéciales (GFS)- à Abu Dhabi (Emirats arabes unis) pour raisons médicales a été « discrètement » prolongé sans aucune explication officielle.

Selon l’hebdomadaire Jeune Afrique (JA) qui a donné l’information, « les médecins émiratis ont émis un avis défavorable à son retour à Conakry dans l’immédiat. Ce 18 février, Alpha Condé devait de nouveau être hospitalisé afin de subir une opération chirurgicale de la prostate. L’ancien homme fort de Conakry avait d’abord passé une série d’examens à la Cleveland Clinic. Il souffre également de sa prothèse de hanche, avant de poursuivre sa convalescence dans un hôtel. Il demeure néanmoins complètement isolé ».

Parlant de son quotidien dans ce pays du Golfe, Jeune Afrique révèle qu’Alpha Condé, « privé de ses téléphones personnels, il a tout de même pu appeler quelques proches grâce à la ligne fixe installée dans sa chambre. Mais il n’a plus accès à son carnet d’adresses et la conversation, non cryptée, est forcément très limitée. Sans compter que les services de sécurité émiratis, qui le gardent vingt-quatre heures sur vingt-quatre, maintiennent un cordon sécuritaire très étanche autour de lui. Seul son médecin personnel, le docteur Kaba, qui a voyagé avec lui comme deux de ses gardes du corps, peut lui rendre visite. ».

Le journal renseigne également que c’est le président de la transition colonel Mamadi Doumbouya qui « gère personnellement ce dossier, se tient régulièrement très informé de la situation de son prédécesseur ».

Le professeur Alpha Condé a quitté Conakry le 17 janvier dernier pour Abu Dhabi où il est en soins à la Cleveland clinik.

