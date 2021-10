Abuja: la délégation du FNDC reçue par le président de la Commission de la CEDEAO

La mission sous régionale de la Coordination Nationale du FNDC se poursuit ce lundi 18 octobre 2021, à Abuja (Nigeria).

Reçue en audience par Jean Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) accompagné de son directeur de cabinet et de son assistant, la délégation du FNDC, composée de Foniké Menguè, Ibrahima Diallo et Sekou Koundouno ont échangé durant plusieurs heures avec leurs hôtes sur l’actualité sociopolitique de la Guinée.

Principalement, les échanges étaient axés sur:

– La situation sociopolitique actuelle de la Guinée marquée par la prise du pouvoir par l’armée guinéenne;

– L’implication du Président de la Commission de la CEDEAO et des amis de la Guinée pour la réussite de la Transition.

– L’accompagnement des Organes de Transition.

Son excellence Jean Claude Kassi Brou, Président de la Commission de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), a exprimé et réitéré l’engagement de son institution à accompagner la République de Guinée a faciliter le retour a l’ordre constitutionnel en Guinée.

La rencontre s’est terminée sur une note de satisfaction.

La Coordination Nationale du FNDC