Académie football KPC : le Français Thierry Guillou est le nouveau directeur sportif

Bâtie sur une superficie de 13 hectares à Khorira, dans la préfecture de Dubréka, l’académie de football KPC a désormais son directeur sportif. Il s’agit de Thierry Guillou, de nationalité française.

Il a été officiellement présenté ce vendredi, 12 février 2021 à l’occasion d’un point de presse qui s’est tenu dans les locaux du stade du club Hafia FC, en construction à Nongo en présence du PDG du Groupe GUICOPRES, Kerfalla Person Camara qui avait à ses côtés plusieurs invités de marque dont les anciens sociétaires de Hafia 77.

Dans son allocution de circonstance, le patron de GUICOPRES n’a pas manqué de mots pour remercier les uns et les autres pour leur présence, avant de rappeler :

« Je vous remercie d’avoir bien voulu accepter d’honorer de votre présence, à cette cérémonie de présentation du premier directeur sportif de l’académie KPC. Je l’avais annoncé il y a très longtemps que nous travaillons dans le football pour apporter quelque chose dans la durée. Pour moi, ce n’était pas une course de vitesse, c’était une course de fond. A chaque étape de l’évolution de tout ce que nous sommes en train de faire, j’essaye d’appeler la presse pour essayer de faire comprendre ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd’hui, vous aurez l’occasion non seulement de connaitre comment nous avons travaillé pour arriver au choix de la personne qu’on va vous présenter et comment cette personne a également retenu l’attention des gens et de par quel travail, il a retenu l’attention de mes conseillers, des gens auxquels j’ai fait confiance pour procéder au recrutement d’un spécialiste en la matière. Car, vous n’êtes pas sans savoir qu’avoir des infrastructures est une chose, mais avoir des hommes pour faire le travail pour lequel ces infrastructures ont été mises en place, c’est toute autre chose. Donc les ressources humaines pour nous, étaient l’élément clé pour la réussite de notre académie », dira entre autres Kerfalla Person Camara.

Pour le nouveau directeur sportif, ces missions seront diverses dont selon lui, « le recrutement des jeunes joueurs qui seront à l’académie, la mise en place des entrainements, la partie médicale c’est-à-dire tous les suivis sportifs de haut niveau des jeunes joueurs, également tout le volet de la partie éducative et leur vie hors football ».

Parlant des critères d’éligibilité à l’académie, il a mis un accent particulier sur le potentiel du jeune garçon. « On va ouvrir des détections dans les prochains. Des exercices qui demanderont beaucoup d’exigences et seuls quelques enfants intégreront l’académie.»

Quant à la capacité d’accueil de l’académie, il a tenu à mentionner qu’à terme, l’académie tournera à plein régime. « Elle sera constituée de trois promotions qui représenteront peut-être à peu près 60 joueurs. Dans un premier temps, l’effectif sera moyen puisqu’on compte démarrer avec un public de jeunes garçons. Ce qui m’a beaucoup plus motiver à soumission, c’est l’ambition du président KPC. La capacité à mobiliser des énergies autour de lui, les installations de haut niveau… »

A en croire à un conseiller du PDG de GUICOPRES, ladite académie de football sera opérationnelle dans les mois à venir (septembre-octobre).

Youssouf Keita

+224 622285400