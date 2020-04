Accident de Cosa : le Ministère de la Sécurité parle de 6 morts et 3 blessés dont 2 graves

Dans la soirée du Lundi 20 Avril 2020 aux environs de 20 Heures, un camion transportant deux (02) conteneurs a dérapé pour se retrouver dans le décor peu avant le carrefour Cosa.

Dans sa course, ledit camion a percuté sept (07) voitures et deux (02) motos stationnées aux abords de la route avant de briser une partie de la clôture de l’ex SIVITA.

Bilan provisoire : – Six (06) morts dont quatre (04) hommes et deux (02) femmes, trois (03) blessés dont deux (02) graves et de dégâts matériels importants.

Aussitôt, les services de sécurité et de protection civile se sont déployés pour évacuer les victimes vers les centres spécialisés, mettre un périmètre de sécurité autour du camion et rétablir la circulation momentanément bloquée.

En cette douloureuse circonstance, Le Ministère de la sécurité et de la protection civile présente ses condoléances les plus attristées aux parents et amis des victimes et souhaite un bon rétablissement aux blessés.

Il remercie les populations riveraines et les forces de sécurité pour leurs soutiens et assistances aux victimes.

Il rappelle aux automobilistes la nécessité d’observer les règles de sécurité routière, notamment, l’entretien régulier des engins.

Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile