Accident de Kouroussa : le bilan s’alourdit, Laye Kaba succombe à ses brûlures, à l’hôpital

Le bilan de l’accident survenu à Kouroussa dans la nuit du jeudi était jusqu’hier à 13 morts, 10 blessés et 1 corps sans vie dont deux dans un état critique. Ce samedi matin, ce bilan a connu une évolution. L’un des deux blessés graves du drame qui ont été conduits à l’hôpital régional de Kankan a succombé à ses brûlures. Il s’agit de Laye Kaba, cultivateur âgé de 25 ans, qui avait des brûlures partout sur son corps.

Siaka Samaké, médecin au service de traumatologie de l’hôpital régional de Kankan, explique :

« On a reçu deux personnes dans notre service qui étaient gravement blessés, ils avaient des lésions de brûlure sur le corps. Le monsieur qui est décédé était en perte de connaissance, il était dans le coma. On a fait ce qu’on pouvait pour lui. Le second il tient bon, on a fait son pansement le matin, ça va chez lui bien qu’il y a des petites plaintes ».

Pour rappel, c’est un mini bus transportant un corps et des passagers en provenance de la préfecture de Mandiana pour des obsèques dans la sous-préfecture de Bissikirima (Dabola), qui est entré en collision avec un mini camion citerne aux environs de 2 heures du matin à l’entrée de la commune urbaine de Kouroussa.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan