Accident de la route à Manfran (Kissidougou) : 11 femmes trouvent la mort dont 6 sur place

Les routes continuent de faire des victimes en Guinée. Dans la nuit de mercredi à jeudi 17 septembre 2020, un accident de la route s’est produit dans la sous-préfecture de Manfran (préfecture de Kissidougou). Le bilan fait état de 11 morts dont 6 sur place et une blessée grave. Les victimes sont toutes des femmes qui revenaient du marché hebdomadaire de Bambassiria.

Selon nos informations, la cause de cet accident serait due à défaillance du système de freinage et des phares du minibus qui transportait ces femmes. Joint au téléphone, Issiaga Kourouma, sous-préfet de Manfran explique : « Il y a eu un accident dans la nuit du mercredi à ce jeudi, sur la route de Bambassiria. Il y des femmes qui étaient à bord d’un minibus qui s’est renversé, 11 d’entre elles sont mortes dont 6 sur place et une blessée. »

Dans cet accident, le chauffeur et ses apprentis s’en sont sortis indemnes. Toutefois, la femme blessée a été conduite à l’hôpital préfectoral de Kissidougou et les corps des victimes ont été transportés au poste de santé de la sous-préfecture de Manfran, à en croire notre interlocuteur.

« Les femmes n’ont pas eu la même chance que le chauffeur et ses apprentis, leurs corps ont été transportés au centre de santé de Manfran. Celle qui a été grièvement blessée a été transportée à l’hôpital de Kissidougou », précise-t-il.

Pris de peur après ce terrible accident, le chauffeur du minibus a pris la clé des champs.

Ahmed Sékou Nabé, correspondant à Kankan