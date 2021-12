Accident de Linsan (Kindia): le corps du chauffeur retrouvé ce lundi.

Le corps du chauffeur qui a terminé sa course dans le fleuve Konkouré à Linsan, le samedi dernier a été repêché ce lundi 6 décembre 2021. C’est après pratiquement deux jours de recherches que le corps d’Ousmane Camara a été retrouvé en présence de ses parents. L’annonce a été faite par le président de district de Linsan centre.

Après le véhicule, c’est le corps du conducteur qui a été retrouvé aujourd’hui par les pêcheurs.

« Depuis hier, ses parents dont son frère de lait venus de Boffa sont là dans le cadre de la poursuite des recherches. Avec l’aide des Sômönös ( les pêcheurs artisanaux de Siguiri qui résident actuellement à Linsan), on a repêché le corps du jeune chauffeur à 16 heures. Ousmane Camara sur carte d’identité est né en 1990, à Boffa. Son corps a été retrouvé à 20 mètres de l’endroit où il a chuté avec le pick-up mais il était presque en putréfaction et vient même d’être enterré à 17 heures », a expliqué Elhadj Kabinet Kaké.

En présence de ses parents, Ousmane Camara a été enterré dans la soirée de ce lundi au bord du fleuve Konkouré.



Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia.

