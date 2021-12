Accident de Linsan (Kindia) : le véhicule repêché mais pas le conducteur

Le véhicule qui a terminé sa course dans le fleuve du Konkouré en provenance de Mamou, a été enfin repêché mais sans le chauffeur. C’est le président du district de la localité qui vient de donner l’information.

Ce samedi matin, un véhicule Pick- up en provenance de Mamou a terminé sa course dans les eaux du Konkouré. Après des heures de recherches menées par la brigade routière et les pêcheurs, le véhicule a été retrouvé mais sans son conducteur.

« Effectivement, le véhicule vient d’être remonté et une carte d’identité a été retrouvée dedans. Sur la carte figure le nom d’un certain Moussa Camara, né à Boffa. Le chauffeur n’est pas encore retrouvé. On ne connaît pas s’il était seul ou pas mais le chauffeur n’y était pas dedans. Mais le lieu est très profond. La porte du coté chauffeur était ouverte, donc il se peut que le chauffeur soit sorti pour se sauver. Les recherches continuent. Comme on ne peut pas dire dans la certitude que le chauffeur est décédé dedans, il faut qu’on continue les recherches. La brigade mobile routière basée à Linsan continue avec les pêcheurs qui ont plongé pour trouver la voiture. Après avoir vu le véhicule, ils ont appelé la grue des chinois pour tirer le véhicule de l’eau », a expliqué Ibrahim Kaké, le président du district de Linsan.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

