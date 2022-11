Accident  de Sougueta : des corps non identifiés et cinq autres dans un état critique

Survenu dans la journée du dimanche à Hamdallaye dans la sous-préfecture de Souguéta relevant de la préfecture de Kindia, le bilan de l’accident est désormais de 25 morts dont 17 étudiants et cinq (5) blessés graves, admis à la réanimation, nous apprend Oumar Barry, le président du collectif des étudiants des institutions d’enseignement supérieur public de Guinée ( CEUPU-Guinée).

Selon lui, nombreux sont les corps se trouvant dans les hôpitaux de la capitale encore qui ne sont pas identifiés suite au choc.

« Avec l’équipe du Recteur de l’université de Faranah et le conseil national du bureau des étudiants, là où je vous parle, l’identification est en cours et on est obligé de rentrer en contact avec la famille des 17 étudiants qui se trouvaient dans l’accident dont 7 à l’hopital de l’amitié sino-guinéenne, 5 à Donka, 6 autres à Ignace Deen ce matin. Les moins touchés sont à l’hopital régional de Kindia», a-t-il ajouté.

« Il y a même un corps parmi celui des étudiants du nom de Oumar Sylla qui a été enterré sur place avec un autre corps non identifié qui ne pouvaient pas être conservés, dû à leur état».

Dans le même sillage, Jean Habib Millimono, en provenance de Faranah, nous apprend que jusque-là aucun corps ne correspond à celui qu’il cherche.

« Hier, dès que j’ai appris l’accident de mon ami, j’ai bougé pour Conakry et une fois ici, je me suis directement rendu à la morgue d’ Ignace où je n’ai pas vu le corps de mon ami, c’est ainsi que je me suis rendu à l’hôpital de l’amitié sino-guinéenne où jusque-là mon ami n’est pas retrouvé. Là-bas il y avait des corps sans tête ou défiguré mais jusque-là, je n’ai pas vu celui que je cherche », a-t-il témoigné.

La famille Bangoura, après le tour des hôpitaux censés recevoir les corps des victimes de l’accident, retrouve enfin le corps de leur fils, Alia Bangoura, étudiant en 2e Année Génie rural de Faranah mais dans un état presque méconnaissable.

« J’ai retrouvé le corps de mon petit frère mais difficilement. Il avait le visage complètement broyé . Pour la première fois que je suis venu ici , je n’avais pas reconnu mon frère. C’est à travers une cicatrice sur sa main droite que j’ai pu l’identifier parce que la tête est complètement broyée, le camion est monté dessus », se désole Aboubacar BANGOURA.

Dans le même sillage, il a lancé un appel à l’endroit de l’Etat guinéen afin d’améliorer les conditions de vie de ces étudiants afin que ce douloureux incident ne se répète plus.

« Dans les conditions normales, quand l’Etat ventile les enfants à l’intérieur pour les études, surtout nous qui sommes pauvres et n’avons pas les moyens de suivre de près nos enfants jusqu’à destination, qu’ils nous aident à travers les moyens de déplacement ou qu’ils mettent les moyens à la disposition des étudiants pour ne pas que ce genre de chose se reproduise. Surtout qu’il y a des bus universitaires et les chauffeurs qualifiés pour ne pas que cela se répète », suggère-t-il.

Le président du collectif des étudiants des institutions d’enseignement supérieur public de Guinée (CEUPU-Guinée) et le ministère de l’Enseignement supérieur prévoient de mettre en place une commission de gestion de crise afin de mieux gérer cette situation.

Mayi Cissé