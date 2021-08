Accident de travail à Labé : un compresseur d’air explose et tue un apprenti vulcanisateur

Ce drame s’est produit dans la matinée du mercredi 11 août 2021, dans le quartier Safatou 1, commune urbaine de Labé. C’est un compresseur d’air qui a explosé dans un atelier de vulcanisation alors que les victimes étaient en pleine activité. Bilan : un mort et deux blessés graves. Trouvé sur le lieu du drame, le président du conseil de quartier de Safatou 1 est revenu sur les circonstances de ce drame.

« On était à une cérémonie de baptême à Bourouwal. C’est en ce moment qu’on m’a appelé pour me dire qu’un accident de travail s’est produit près de l’hôtel Safatou, dans un atelier de vulcanisation. C’est le compresseur qui a explosé. Après cette explosion du compresseur, deux personnes sont blessées graves, qui sont des enfants apprentis du vulcanisateur et un autre enfant a perdu la vie. La victime s’appelle Mamadou Diouldé Barry, originaire de Kouraba, dans la commune rurale de Daralabé. Le corps est là pour le moment, j’ai appelé les autorités judiciaires pour qu’elles viennent faire le constat. Les deux blessés graves ont été transportés d’urgence à l’hôpital régional de Labe », explique Diallo Boubacar Demba.

A noter que Mamadou Diouldé a été inhumé dans la soirée du mercredi.

Quant aux autres blessés, ils sont sous soins intensifs à l’hôpital régional de Labé.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

620 44 25 83