Accident mortel à Kindia: l’excès de vitesse pointé du doigt, les parents des victimes s’expriment

Comme nous vous l’annoncions précédemment, un accident de la circulation a coûté la vie à 4 personnes et fait plusieurs blessés ce samedi décembre 2022 au quartier Filigbé ( à Tapioka précisément), dans la commune urbaine de Kindia. Cet énième accident de la circulation est mal digéré par quelques parents des victimes.

C’est un car à son bord 54 personnes qui est entré en collision avec un minibus de marque Ford, immatriculé AH 9385 causant la mort de 4 personnes et 20 blessés. Dans le car, aucun passager n’a été tué les 4 décédés sont tous de Tougué et se trouvaient dans le minibus, a expliqué d’abord le médecin-chef de la morgue de l’hôpital régional de Kindia. “ Aux environs de 7 heures de ce matin s’est produit cet accident à Tapioka. C’est un minibus qui quittait Koïn et un autre car qui quittait Conakry qui se sont heurtés et il y a eu des blessés graves et des décès. Le nombre de blessés est de 20 cas, 9 sont à l’urgence et 11 à la chirurgie. Et, nous avons reçu à la morgue 4 morts que sont: Adama Oury Diallo âgée de 45 ans qui est de Kaafa, Harouna Baldé âgé de 10 ans environ, il y a Mamadou Aliou Baldé, 7 mois et le quatrième corps qui est aussi enfant qui a 4 ans environ. Ils étaient tous dans le minibus en provenance de Koïn.”, a expliqué Mory Kaba.

Selon plusieurs témoins interrogés à l’hôpital régional, l’excès de vitesse serait la cause de l’accident. “On venait de Conakry, on s’est rendu à la gare routière à 4 heures du matin pour Kissidougou. En venant ici à Kindia, il y avait un minibus qui montait, notre chauffeur descendait mais comme ils roulaient vite , le virage l’a tiré. Donc au moment où il voyait l’autre bus, il ne pouvait plus. Le minibus a voulu l’éviter il est parti de l’autre côté, il est venu prendre une parti du minibus. Le choc l’a pris au volant, il ne se retrouvait plus, on s’est renversé, il y a eu 4 morts. Pour nous, seul le chauffeur est gravement blessé.”, a expliqué Jean Kourouma, un rescapé qui se trouvait dans le car.

Les parents endeuillés par cet deuxième accident en deux jours dans la commune urbaine de Kindia n’ont pas manqué de manifester leurs regrets. C’est le cas de Mamadou Sadialiou Baldé. “Toutes les 4 personnes qui sont décédées sont nos parents en provenance de Tougué. Nous sommes à l’hôpital pour accompagner nos parents car il y a plusieurs blessés aux urgences. Je lance un appel aux autorités de s’impliquer pour le contrôle des véhicules surtout les permis des chauffeurs. Ces accidents sont causés par l’excès de vitesse. Donc , nous demandons aux autorités en charge de la sécurité routière , un contrôle strict. Chaque jour, des gens meurent comme en guerre. Ils doivent veiller sur ça.”, ajoute-t-il

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

