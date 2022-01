Accident sur la route de Beyla : l’hôpital de N’zérékoré annonce 6 morts dont une femme enceinte

On en sait un peu plus sur l’accident de la circulation survenue hier soir jeudi sur la route nationale numéro 1 entre Bola et Gouecké.



Ce matin, très le préfet de N’zérékoré, colonel Sékou 15 Keita, en compagnie du directeur de l’hôpital était au chevet des malades.

C’est le médecin de garde, Karifa Oularé qui a donné les premiers bilans dont dispose l’hôpital.



« Il y a eu deux accidents de circulation en provenance de Guéckédou et de Bola. Nous avons enregistré 37 blessés dont 3 de Guéckédou et les 34 autres sont tous de celui de Bola sur la route de Beyla. Il y a eu 6 morts et tous sont de l’accident survenu sur la route de Beyla. Ce sont 4 Femmes dont une enceinte, un homme, et un bébé âgé environ d’un an de sexe féminin », dira Karifa Oularé avant d’ajouter que la vie des blessés est hors danger.

Le directeur régional de l’hôpital, Kaba Keita a indiqué que les décédés ont tous trouvé la mort sur place.

Une blessée…



« Depuis la nuit, nous, nous sommes tous mobilisés pour donner des soins aux blessés. Et d’ailleurs c’est le lieu de féliciter les autorités locales qui ont pris toutes les dispositions pour sécuriser l’hôpital puisuqe nous étions envahis par les parents des victimes. En ce qui concerne les blessés, certes il y a eu des cas graves dont les traumatismes crâniens avec pertes de conscience, mais nous faisons la mesure du possible pour les soigner.

De son côté, le préfet a félicité les personnels soignants pour la promptitude.

Il faut noter que cet accident a été causé par un camion six roues qui aurait perdu le contrôle de son volant et s’est renversé. L’excès de vitesse serait la cause, ont confié les autorités routières qu se sont rendues sur les lieux.

Un accident de trop qui relance la problématique du transport mixte pourtant interdit dans le pays.

Amara Souza Soumaoro, correspondant à N’zérékoré

621-94-17-77.