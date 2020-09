Accident survenu à Kouroussa : ‘’ça été perpétré par un véhicule qui n’appartenait pas au cortège du ministre du Budget (Douno)

Une collision entre un pick-up de Marque Toyota Hilux et une voiture de Marque Volvo en partance pour Kouroussa s’est produite le 19 septembre dernier, à Kolomankambayah (Kouroussa) faisait trois (3) morts.

Témoin oculaire de cet accident, Aboubacar Sidiki Douno, conseiller juridique du directoire de campagne du RPG Arc-en-ciel à Kouroussa nous a joint pour livrer sa part de vérité. Selon lui, le véhicule qui a provoqué ledit accident n’appartenait pas au cortège du ministre du Budget, Ismaël Dioubaté contrairement à ce qui a été relayé dans la presse et sur les réseaux sociaux.

« Je voudrais commencer par dire que j’ai été témoin oculaire des faits, j’étais dans le cortège du ministre du Budget. Je voudrais aussi dire que ce que nous lisons dans la presse et sur les réseaux sociaux est tout sauf la vérité des faits qui se sont déroulés à Kouroussa. Le ministre du Budget conduisait un cortège de dix (10) véhicules et mon véhicule était dans l’ordre de cheminement en 5ème position. C’est-à-dire mon véhicule et celui du ministre étaient séparés d’un véhicule. L’accident qui s’est déroulé a été perpétré par un véhicule qui n’appartenait pas au cortège du ministre. Le ministre a été à la tête d’un cortège de 10 véhicules de cadres membres du directoire qui s’ébranlaient vers le district de Kolomankambayah, dans la Sous-préfecture de Sanguiana. On partait pour honorer la présence du ministre et la délégation qui l’accompagnait à un évènement organisé par les natifs dudit district dont Sandaly Keita, Chef service des impôts à la Direction nationale des Impôts. Le ministre était donc l’invité l’honneur de cet évènement pour lancer la campagne préfectorale à Kolomankambayah. Le cortège a bougé du domicile privé du ministre du Budget à Kouroussa à 10h 45. A la sortie de Kouroussa, il y avait des jeunes qui voulaient participer à cet évènement à Kolomankambayah. Ils se sont introduits de façon inadmissible sans maitrise de la direction du véhicule pour doubler le cortège. Imaginez, un garçon de 25 ans qui a été responsable de l’accident qui n’avait même pas de permis de conduire et qui cherchait à dépasser les vrais professionnels du volant », dira-t-il, avant d’affirmer qu’il a personnellement vu le véhicule se renversé.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Il a pris un véhicule privé en provenance de Conakry qui ramenait une malade convalescente chez elle. La convalescente en question était une vieille femme qui était en traitement à Conakry. Le jeune qui a provoqué l’accident est un étudiant diplômé qui réside à Kouroussa qui avait embarqué ses amis dans son véhicule pour aller se renverser. Malheureusement, la presse relais à grande échelle que c’est un véhicule du cortège du ministre du Budget qui a percuté un véhicule en provenance de Conakry. Ce qui est totalement faux. J’insiste et persiste que le véhicule qui a provoqué cet accident ne faisait pas du cortège du ministre Budget », rassure-t-il.

Youssouf Keita

