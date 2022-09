Accident tragique à Kouroussa, les condoléances de Cellou Dalein Diallo

Depuis l’étranger, le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a présenté ses condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée suite à l’accident survenu la nuit dernière à Kouroussa.

Cellou Dalein Diallo dit avoir appris avec une profonde affliction cet accident tragique qui a coûté la vie à 14 personnes dont 11 complètement calcinées.

« C’est avec une profonde affliction que j’ai appris le tragique accident de circulation survenu à Kouroussa dans la nuit du jeudi à vendredi 16 septembre faisant 14 morts dont 11 complètement calcinés et plusieurs blessés.

En ces circonstances particulièrement douloureuses, j’adresse mes condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée et souhaite un prompt rétablissement aux blessés », a écrit Cellou Dalein Diallo.

Ledit accident est survenu la nuit dernière, quelques kilomètres à l’entrée de la ville de Kouroussa. Le mini bus impliqué dans l’accident quittait Kondjanakoro, dans Mandiana pour Bissikirima, dans Dabola et avait à son bord un corps et d’autres personnes.

Sadjo Bah