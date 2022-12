Accidents à l’aéroport AST : « ce qui est arrivé nous a permis de comprendre qu’il faut travailler » (DG de la SOGEAC)

L’aéroport international Ahmed Sékou Touré a récemment enregistré des cas d’accidents. Le dernier remonte au 3 septembre dernier lorsque deux (2) agents de sécurité affiliés à une société privée chargée de surveiller la clôture ont trouvé la mort sur la piste d’atterrissage.

Au cours d’un déjeuner de presse qui s’est tenu ce vendredi 2 décembre 2022, dans un réceptif hôtelier sur initiative de la société de gestion et d’exploitation de l’aéroport de Conakry (SOGEA), ces cas d’accidents ont été évoqués.

Sur ces questions, le Directeur Général de la SOGEAC, Namory Camara dit avoir tiré des leçons.

« Comme on le dit, un incident ou un accident est un moyen pour vous de tirer les leçons parce que ça arrive à tout moment. Ce qui est arrivé nous a permis de comprendre qu’il faut travailler, que les questions de sûreté et de sécurité ne sont pas la préoccupation ou du domaine d’une seule entité. Et qu’il faut travailler en synergie. Moi, la première leçon que j’ai retenue, est qu’il fallait que toutes les structures travaillent ensemble. Et les mesures collectives ont été prises pour ne pas que de telles situations se produisent », a-t-il martelé.

YK