Accidents mortels en Guinée : le CNOSCG plaide pour un deuil national 

Dans une déclaration signée de son secrétaire exécutif, le Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG) s’est prononcé sur les cas de morts enregistrés au cours des dernières 72 heures à Télimélé, Boké et Mandiana.

Après avoir fait une analyse des circonstances de ces cas d’accident qui, selon lui, seraient dus entre autres à l’excès de vitesse ; la consommation de l’alcool et stupéfiants par les conducteurs ; la dégradation poussée de nos routes ; et l’insuffisance de panneau de signalisation, le CNOSCG demande l’ouverture d’une enquête sérieuse pour élucider les causes et les circonstances de ces accidents mortels. Il a aussi plaidé pour l’observation d’un deuil national

Maciré Camara