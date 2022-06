Accidents survenus ces derniers jours : Sidya Touré invite le CNRD à faire observer un deuil national

La route continue de faire des victimes à travers le pays. En l’espace de trois jours, pas moins de trois accidents ont été signalés à l’intérieur du pays. Le bilan des accidents survenus entre Telimélé – Dubréka, Nèrèkörö (Mandiana) et celui de Kolaboui fait au moins 25 morts et des blessés graves.

Réagissant à ces différentes tragédies, le président de l’Union des forces républicaines (UFR) a depuis l’étranger tenu à présenter ses condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée. Sidya Touré a invité le comité national du rassemblement pour le développement (CNRD) à faire observer un deuil national en la mémoire des victimes.

« Depuis 72h, nous vivons quelque chose d’inédit à travers le pays : des accidents à Tondon, Mandiana, Kolaboui .Le bilan fait plus de 23 morts ! Tout en présentant mes condoléances aux familles des victimes et au peuple de Guinée, j’invite le CNRD à faire observer un deuil national », a tweeté Sidya Touré.

Selon nos informations, l’accident impliquant le cortège du ministère de la sécurité a fait onze (11) morts et quatre blessés. Celui de Nèrèkörö a enregistré cinq (05) morts. L’accident survenu entre Telimélé et Dubréka aurait fait neuf (09) jours.

Sadjo Bah