Accompagnement du sport : Guinée Games continue sa mission citoyenne !

Toujours fidèle à sa réputation, la société Guinée Games ne ménage pas ses efforts pour aider le milieu sportif guinéen à se développer.

En véritable complément des actions menées en ce sens par le Gouvernement et le Ministère des Sports notamment, Guinée Games opère sur plusieurs fronts.



Cette semaine par exemple, la société de loterie signait un partenariat avec la Fédération Guinéenne de Tennis pour l’accompagner dans l’organisation du championnat national de Tennis qui se déroulera du 3 au 10 octobre sur plusieurs sites de Conakry. Une véritable bouffée d’air pour les organisateurs tant on sait que certains sports, malgré les talents dont ils regorgent, souffrent du manque d’accompagnement et de moyens.

Encore cette semaine, on notera que l’équipe du Syli National de Basket a pu commencer sa préparation et est bien présente à Abidjan pour disputer les éliminatoires de la Coupe du Monde de Basket.

Encore une équipe accompagnée par Guinée Games, qui pourra représenter fièrement la Guinée et porter haut, on l’espère, le tricolore dans la compétition.

Souhaitons-leur à tous Bonne Chance !