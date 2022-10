Accord CEDEAO-Guinée sur la durée de la transition : « nous n’accepterons pas », prévient Diabaty Doré

Dans la foulée de l’annonce de l’accord sur la durée de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya a indiqué qu’elle commencera à compter du 1er janvier 2023. La date non encore entérinée par la CEDEAO est déjà rejetée par certaines coalitions politiques. Ce samedi 22 octobre, le président du RPR et par ailleurs vice-président de l’ANAD admet que la coalition dirigée par Cellou Dalein Diallo n’acceptera pas les résultats des discussions de la CEDEAO et du gouvernement sans les acteurs majeurs.

Diabaty Doré indique que l’ANAD n’acceptera pas l’accord trouvé entre les experts de la CEDEAO et les autorités de la transition.

« Il ne faut pas qu’on vous mente, le communiqué de la CEDEAO hier n’a pas donné une date précise par rapport à la durée des 24 mois. Il sort hier, il dit que ça va commencer à partir du 1er janvier 2023. Nous n’accepterons pas. Ce n’est pas une dictature, une monarchie qu’on va installer en Guinée comme le Tchad. Ça ne se passera pas en Guinée. Et la CEDEAO ne peut pas aller discuter avec la junte, avec le gouvernement sans les acteurs majeurs », a déclaré Diabaty Doré lors de l’Assemblée générale de l’UFDG tenue ce samedi, au siège du parti.

Par ailleurs, il indique que la coalition ANAD se retrouvera bientôt pour faire part de sa position quant au compromis trouvé la CEDEAO et la junte militaire.

Sadjo Bah