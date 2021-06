Accord de défense Guinée-Sénégal : la joie des commerçants guinéens transitant par le Mali

C’est avec une grande joie que les commerçants guinéens, qui passaient par Bamako pour aller au Sénégal, ont appris la signature d’un accord de coopération militaire, à Accra, entre la Guinée et le Sénégal, en vue de la réouverture des frontières terrestres entre les deux pays. La nouvelle est bien accueillie par les transporteurs et les commerçants qui traversaient toute la Guinée et tout le Mali (une distance de plus de 2000km.)

Mabinty Bangoura, une commerçante, nous a fait part de sa satisfaction en ces termes: « vraiment, nous avons entendu les échos. Si ça se réalise maintenant, vraiment ça va beaucoup nous plaire. Imaginez, on prend le véhicule à Conakry pour venir traverser les premières frontières maliennes, après une deuxième frontière entre le Sénégal et le Mali. Nous souffrons beaucoup sur la route, à cause de la distance et des rackets. Nous félicitations les chefs d’État de la CEDEAO pour le rôle qu’ils ont joué dans cette affaire. »

Binta Bah est commerçante d’articles divers. Elle applaudit elle aussi la signature de cet accord de coopération militaire entre la Guinée et le Sénégal. « C’est une grande joie chez moi vraiment. Dieu seul sait combien j’ai souffert, ces derniers mois, de la fermeture des frontières. Il faut venir au Mali et passer la nuit, parfois dehors. Après tu prends la route de Dakar (plus de 1200 km). Sans oublier le climat d’insécurité qui prévaut au Mali. Vraiment, je suis très contente. J’ai compris le Pr. Alpha Condé. Que Dieu sauve la Guinée et les Guinéens », confie-t-elle.

Moussa Oulen Traoré