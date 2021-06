Accord de défense Guinée-Sénégal: l’espoir d’une réouverture des frontières grandit chez les transporteurs et syndicat de Labé

La signature hier samedi d’un important accord de coopération militaire entre la Guinée et le Sénégal, au Ghana, suscite l’espoir d’une réouverture de la frontière entre les deux pays chez les responsables du syndicat des transporteurs et des chauffeurs de cette ligne à Labé. Rencontré ce dimanche, le secrétaire administratif du syndicat des transporteurs ( CNTG) de Labé, n’a pas caché sa satisfaction, suite à cette signature.

« Nous avons appris cette nouvelle avec enthousiasme, parce que ça a tant duré. Nous espérons que peut-être, comme l’accord a été signé, ils vont chercher à rouvrir les frontières, dont la fermeture a tant duré, et a beaucoup perturbé le transport au niveau de Labé. L’espoir est permis, parce que c’est une première qu’un accord de ce genre soit signé. Depuis que nous avons appris la signature de cet accord, nous avons l’espoir qu’ils vont chercher à rouvrir les frontières, parce que le transport en commun, dans tout le pays, a été perturbé. Nous avons subi de grosses pertes. Les véhicules sont bloqués au Sénégal et en Gambie. Ces véhicules-là sont devenus des épaves. Vous avez vu la flambée des prix. A Labé ici, les gens vivent grâce aux frontières. Nous partons en Gambie, au Sénégal et en Guinée-Bissau. Tous les chauffeurs qui partaient dans ces différents pays se contentent des marchés hebdomadaires. Et là où 20 véhicules partaient, on se retrouve avec plus d’une centaine. Donc vous voyez un peu », confie Mamadou Tanou Nadhel Diallo.

Trouvé à la gare routière de Daka, ce chauffeur qui faisait la navette entre la Guinée, le Sénégal et la Gambie, nous a confié qu’auparavant, plus d’une cinquantaine de véhicules quittaient Labé pour le pays de la Teranga, surtout les lundis. Malheureusement, actuellement, il n’y aurait pas plus d’une dizaine.

« Malheureusement, depuis la fermeture des frontières, le transport en commun fait face à beaucoup de difficultés. Avant, surtout les lundis, communément appelés dans notre jargon ‘’jour de pagaille’’, on enregistrait plus de 70 véhicules en partance vers le Sénégal et la Gambie. Mais présentement, on peut rester ici toute la journée, on n’enregistre pas plus de 6 véhicules en partance vers ces pays-là. Et ça, même les lundi, actuellement, nous ne partons que jusqu’à Koundara. Mais franchement si les frontières sont rouvertes, ça nous fera plaisir à plus d’un titre. Vraiment, je remercie le gouvernement pour la signature de cet accord », se réjouit Abdoulaye Sara Kanté, qui fait aussi office de chef de ligne entre la Guinée, Banjul et Serekounda à la gare routière de Daka.

Dans la foulée, Mamadou Tanou Nadhel Diallo, le secrétaire administratif du syndicat des transporteurs ( CNTG) de Labé, a lancé un appel à l’endroit du gouvernement en ces termes : « nous prions le gouvernement, comme ils ont signé un accord de coopération militaire, de chercher à rouvrir les frontières pour donner la chance à la population guinéenne de souffler un peu ».

À noter que ce sont les ministres guinéen Mohamed Diané et sénégalais Sidiki Kaba qui ont apposé leurs signatures sur le document.

Tidiane Diallo, correspondant régional à Labé

