Se prononçant sur la signature d’un accord entre la CEDEAO et le Gouvernement guinéen, Ange Gabriel Haba, Secrétaire exécutif du Conseil National des Organisations de la Société Civile Guinéenne (CNOSCG), dira qu’il s’agit d’un accord de paix dans la mesure où il fait renaître les bonnes relations entre la CEDEAO et la Guinée, qui étaient presque effritées.

Dans un poste sur sa page Facebook ce dimanche 23 octobre 2022, cet activiste de la société civile guinéenne a estimé que cet accord pourrait également être une source d’accalmie sur la route ‘’Le Prince’’.

« C’est tout d’abord un accord de paix, puisqu’il fait renaître les bonnes relations entre la CEDEAO et la Guinée, qui étaient presque effritées. Il peut aussi être une source d’accalmie sur l’axe ‘’Le Prince’’ puisque toute la force de l’opposition d’aujourd’hui en République de Guinée se trouve sur l’axe, et en plus de ça, la CEDEAO sera dans l’obligation de demander même de façon officieuse, l’arrêt de toute manifestation au profit de la mise en œuvre du chronogramme de la transition qu’elle vient de signer », a-t-il estimé.

Pour Ange Gabriel Haba, cet accord vient soulager tous les Guinéens qui, selon lui, étaient dubitatifs quant à la mise en œuvre du chronogramme de la transition.

« Il facilitera désormais le démarrage du dialogue inclusif pour s’accorder sur les modalités de mise en œuvre du chronogramme de la transition ;

Il permet également à la Guinée d’échapper aux multiples sanctions annoncées par la CEDEAO, même si on estime que la Guinée dispose d’énormes atouts pour lesquels elle ne peut pas facilement être sanctionnée;

Ça permet également à la CEDEAO de ne pas autant être décriée au regard de sa mauvaise gestion des crises en Afrique », a-t-il déclaré.

Pour terminer, le secrétaire exécutif du CNOSCG croit surtout que cette signature d’accord facilitera la mobilisation de toutes les ressources nécessaires à la réussite de la transition, avec l’aide naturellement de la communauté internationale.

Maciré Camara