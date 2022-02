Accra: Moussa, frère du général Konaté, dans la famille de Jerry Rawlings

Un an et demi après la disparition de l’ancien président ghanéen, Jerry Rawlings, le grand-frère du général Sékouba Konaté, Moussa Konaté dit « Américain », homme d’affaires aux Etats-Unis et au Mozambique, a profité de son séjour à Accra pour présenter à la famille éplorée les condoléances de son petit-frère considéré comme le Rawlings de la Guinée par certains observateurs.



Le grand-frère du général Sékouba Konaté a bénéficié d’un accueil chaleureux dans la famille Rawlings.

« Je suis très comblé de joie aujourd’hui. Il y a quelque temps, Jerry Rawlings, Sékouba Konaté et moi , nous nous sommes rencontrés. Mais c’est vraiment une causerie de leçons. Rawlings était un homme exceptionnel, un démocrate. Il a beaucoup conseillé mon frère quand il était à l’Union africaine. C’est de lui que mon frère s’inspirait pour diriger la transition en Guinée et il a réussi à le faire. Ce 12 novembre 2020 a été un jour inoubliable pour nous, mais tout ce que Dieu fait est bon. Je suis venu de la part de mon frère pour présenter ses condoléances à la famille et dire à la famille que nous sommes et nous resterons à leurs côtés. Je l’appelais (Rawlings) mon ami, car il me respectait, je ne peux pas venir à Accra sans présenter les condoléances à la famille. Que Dieu l’accueille dans son paradis céleste. Amen !! »



Visiblement touchée par ces mots, la famille, à travers son porte-parole, a remercié Moussa Konaté dit « Américain » pour ce déplacement.

« Nous savons que notre père aimait donner conseil aux gens, il était précieux pour nous et pour l’Afrique. Nous ne faisons que vous dire merci et merci au président Sékouba Konaté pour les cadeaux et les fleurs. Nous sommes vraiment ravis et nous serons toujours là pour lui », a répondu le porte-parole de la la famille.



À noter qu’une enveloppe symbolique et des fleurs ont été remises à la famille, en signe de respect pour la tradition africaine.

Moussa Oulen Traoré