Accueil du corps du Pr Djibril Tamsir Niane: ”il ne sera pas mort…”, dit la ministre de la Culture

Comme annoncé dans l’un de nos précédents articles, le corps de l’historien et écrivain guinéen feu Djibril Tamsir Niane, est arrivé ce lundi 15 mars 2021, à l’aéroport international de Conakry-Gbessia, via un vol spécial Air Sénégal, aux environs de 10h, accompagné d’une forte délégation des autorités sénégalaises, de la femme du défunt et de ses enfants.

Cette cérémonie de réception a connu la présence des ministres de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, des Sports, de la Culture et du patrimoine historique, du Secrétaire Général des Affaires Religieuses et du Secrétaire général à la présidence de la République de Guinée.

À sa prise de parole à l’aéroport international de Conakry, la ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Mme Diané Sona Konaté, a tenu à placer ces mots : « Nous sommes là aujourd’hui pour accueillir Djibril Tamsir Niane et lui rendre un dernier hommage comme ça se doit et sur instruction du président de la République, parce qu’il a tout donné. Et nous sommes obligés, au niveau du gouvernement, au niveau du peuple de Guinée, de lui rendre cet hommage qu’il mérite tant. Je sais qu’il va laisser un vide pour tous les Guinéens, pour les Africains. Mais il ne sera pas mort, parce que nous allons l’immortaliser, s’il plaît à Dieu. », dira-t-elle. « C’est une grande perte pour la Guinée, pour l’Afrique et pour le monde de la culture. Vous savez que le professeur Djibril Tamsir Niane a été un digne fils de la Guinée, qui a exporté la culture guinéenne à travers le monde, qui a tout donné pour que la culture guinéenne rayonne sur le continent africain et dans le monde », a rappelé la ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Mme Diané Sona Konaté.

Mamadou Yaya Barry