Accusation de viol : Sonko évoque un complot entre Macky Sall et le ministre de l’intérieur (vidéo)

L’opposant sénégalais Ousmane Sonko a organisé dimanche un point de presse. Le patron de Pastef apporte des précisions sur les accusations de viols et de menaces de mort. D’après lui, tout ceci est un complot politique organisé par Macky Sall et son entourage.

Après avoir apporté sa version des faits, Sonko accuse Macky Sall et son ministre de l’intérieur, Antoine Felix Dione, de complot politique. “Tout le monde est au courant que je suis l’homme le plus suivi du Sénégal. Tout ceci est un complot organisé par Macky Sall en personne et j’ai des preuves que je dévoilerai le moment opportun. Je vous apprends aussi que ce dossier est entre les mains du ministre de l’intérieur”.

Source : Senego