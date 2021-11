Accusations infondées contre Malick Sankhon à travers « une campagne de calomnie » (Ibrahima Sory Cissé)

🛑Par Ibrahima Sory Cissé🛑Le DG de la CNSS alors qu’il fait respecter l’institution dont il a la charge à travers sa bonne gestion et innovation, des individus malhabiles et mal intentionnés croyant que c’est sur les réseaux sociaux que le CNRD s’informe cherchent à dénigrer Mr Malick Sankhon – peine perdue. Ils oublient que c’est aisé d’accuser mais c’est pas facile de prouver, les manipulateurs sont connus à l’interne et ceux-là qu’ils utilisent pour faire des publications insensées sur les réseaux sociaux contre M. Malick SANKHON ont été secourus ou leurs parents par l’homme.

Le président de la République, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Forces Armées Guinéennes et ses camarades du CNRD savent qui fait quoi pour la Guinée, la haine et la méchanceté poussent certains piètres cadres à vouloir abattre l’homme pour une question de fauteuil. Or l’homme propose DIEU dispose, DIEU est parmi nous et il voit tout.

M. Malick Sankhon est un guinéen qui n’a pas une vision réductrice de la GUINEE – il est à équidistance de de toutes les régions de notre pays.

C’est pour rétablir la vérité sur l’homme que je me permets d’informer l’opinion publique sur ce qui se trame contre l’actuel DG de la CNSS. Je ne peux pas admettre que les allégations mensongères visant à nuire à l’image et à la réputation d’une personnalité du pays prospèrent.

Je me battrai pour que triomphe la vérité et pour défendre son honneur. Ceux qui pensent l’atteindre doivent être certains que le Président de la République colonel Mamadi DOUMBOUYA est le seul détenteur du décret et connaissant le patriotisme de Mr Malick SANKHON beaucoup seront surpris, car le président Mamadi DOUMBOUYA juge tous les cadres par les résultats Qu’ils soient de l’ancienne mouvance ou de l’opposition, le colonel Mamadi DOUMBOUYA travaillera avec ceux-là qui ont les mêmes visions que lui.

A bon entendeur salut

Par IBRAHIMA SORY CISSE