Accusé d’être de mèche avec le CNRD, le PEDN de Kouyaté répond à ses détracteurs 

Pointé du doigt par plusieurs internautes d’être accompagnateur du CNRD dans le déroulement de la transition depuis son avènement le 05 septembre 2021, Lansana Kouyaté à travers son parti rejette en bloc cette accusation.

À l’occasion de son assemblée générale tenue ce samedi à son siège, le PEDN affiche sa volonté d’accompagner le régime exceptionnel. C’est ce qu’a fait savoir Mamadou Fofana, le secrétaire permanent du parti.« Pour ceux qui disent que le PEDN est de mèche avec CNRD, vous savez tant que le CNRD est en train de faire du bien, on est d’accord. Vous le savez, notre parti est toujours resté constant dans ce qu’il fait. Le PEDN n’est pas une remorque d’un parti politique et on ne doit pas transformer un problème collectif en un problème individuel…Ce n’est pas tout ce que le CNRD fait que nous approuvons. La manière dont ils ont traité les dignitaires du régime n’a jamais été acceptée par notre parti politique. Nous prenons également la situation des personnes qui sont tombées lors de ces différentes manifestations. Donc c’est des aspects que nous n’acceptons pas. Pour les 36mois, nous ne sommes pas d’avis et nous avons proposé 24 mois. Une chose que nous n’acceptons pas », a-t-il fait savoir.

Mayi Cissé