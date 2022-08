Accusé de détournement de 79 milliards gnf à la FEGUIHAND, Mamadouba Paye annonce une plainte contres les instigateurs

Suite aux accusations de détournement de 79 milliards de francs guinéens portées contre l’équipe dirigeante de la fédération guinéenne de Handball (FEGUIHAND) par un groupe de personnes, le Bureau Exécutif de la FEGUIGAND a animé ce lundi 22 août, une conférence de presse dans la salle de Gymnase du stade du 28 septembre de Conakry.

L’objectif est d’éclairer la lanterne du public sportif et du peuple sur cette rocambolesque affaire.

À en croire Mamadouba Paye Camara, le Président de la Fédération Guinéenne de Handball, pendant neuf ans, la plus grande partie des fonds qui ont servi de financement au Handball est venue de ses sociétés. Il a laissé entendre que ses accusateurs « sont contre la Guinée. Ce sont des gens de mauvaise foi », a-t-il indiqué. Avant d’ajouter : « Il est bon d’accuser mais, apportez-nous les preuves de vos accusations…J’aurai aimé que les gens-là se retrouvent en face de moi, je vais les envoyer à l’école de Handball ».

Mamadouba Paye Camara a fait savoir que les accusations sont une atteinte à son honneur.

« Je maintient la plainte contre Karamoko Kaba et sa bande. Le dossier qui est devant la justice ira jusqu’au bout. La justice me séparera avec ces gens. Je veux qu’on démontre où on a pris les 79 milliards », a-t-il déclaré.

Il a été annoncé également que l’équipe nationale senior de Handball va séjourner du 27 septembre au 2 octobre prochain du côté de la France pour un stage.

Mamadou Yaya Barry