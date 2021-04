Acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir être : 20 cadres de l’administration publique guinéenne en formation

La salle polyvalente du Centre de Perfectionnement Administratif (CPA) sise à Kaloum dans l’enceinte du Ministère de la Fonction Publique et du Travail a servi de cadre ce lundi 12 avril 2021, au lancement officiel du programme de formation, pour 20 cadres de l’administration guinéenne. Un groupe composé de directeurs et directeurs adjoints, sous le thème “Parcours d’accompagnement à l’acquisition d’un savoir-faire et d’un savoir-être dans la conduite de l’action publique”. Cette formation s’étalera sur deux (2) années en raison de 5 jours de formation par trimestre, en partenariat avec Enabel, EGMONT et le CPA.

Le Directeur Général du Centre de Perfectionnement Administratif (CPA) M. Massé Camara a tout d’abord souhaité la bienvenue à l’Ambassadeur du Royaume de Belgique , le formateur de EGMONT M. Sébastien et Mme la représentante de ENABEL ainsi que les cadres et hauts cadres retenus pour cette formation. Avant de rappeler le but de cette formation et ses enjeux.

« C’est un programme qui s’étend sur 2 ans en raison de 5 jours par trimestre, qui vise à former une équipe de 20 hauts cadres, des directeurs et directeurs adjoints âgés de moins de 45 ans de l’administration guinéenne, en vue de les doter d’aptitudes nécessaires et suffisantes pour initier un processus de changement au sein de leurs structures d’attache et d’avoir des réflexes accrus de bonne gouvernance, pour mener progressivement l’administration guinéenne vers des performances. Ce module couvre deux (2) cycles de formation, un cycle d’initiation et un cycle avancé. », explique le DG du CPA, avant d’ajouter ceci : « Par la même occasion, je vous encourage mesdames et messieurs les participant(e)s à suivre efficacement cette formation pour devenir une meilleure gestion de vous-mêmes, pour votre propre performance et celle de notre administration publique. Je voudrais remercier M. le ministre de la Fonction Publique et du Travail pour son soutien apporté à notre institution dans le cadre de la mise en œuvre de ce noble projet. »

Mme l’ambassadeur du Royaume de Belgique Ferramans Delphine dans son discours de circonstance expliqué le bien-fondé de cette formation

« Cette cérémonie marque une nouvelle étape dans la consolidation du jeune mais très solide partenariat entre nos deux (2) pays. Mesdames et Messieurs, gouverner autrement est un leitmotiv dont nous avons beaucoup entendu parler ces derniers temps. Une des clefs de voûte de cette ambition est la réforme de l’administration publique afin qu’elle puisse remplir au mieux ses missions de service public…La coopération Guinée-Belgique ne peut pas prétendre atteindre ses objectifs communs sans travailler sur les performances structurelles, tel que le besoin en renforcement des capacités des acteurs de l’administration publique qui sont partie prenante du partenariat…Le projet proposé est résolument en droite ligne avec la volonté affirmée du gouvernement guinéen de moderniser son administration publique. », dit-elle. Avant de conclure en ces termes : « Je forme le vœu que ce projet connaîtra le même succès que la formation initiale au métier de diplomate qui avait été organisé à Conakry en Novembre 2019 au bénéfice de 40 jeunes diplomates dont 17 femmes. Je souhaite bonne chance aux participants. J’espère qu’ils mesurent l’opportunité qui leur est donnée de contribuer à cet ambitieux projet de modernisation de la fonction publique. Nous comptons sur eux. Je souhaite aussi un partenariat fructueux à toutes les parties prenantes. », a-t-elle suggéré.

Présent dans la salle pour lancer ce projet, le ministre de la Fonction Publique et du Travail, Dr Mamadou Ballo, a, pour commencer, adressé ses vifs remerciements au Royaume de Belgique et les partenaires pour la mise en œuvre de ce projet et a souhaité par la même occasion la multiplication de ces genres d’initiatives.

« Ce programme de formation devra vous mener à explorer de nouvelles méthodes de travail plus efficaces et plus efficientes. C’est pourquoi, tenant compte de l’opportunité qui vous est offerte, je voudrais vous inviter à tout mettre en œuvre pour s’approprier les outils et connaissances qui vous seront enseignés durant cette formation. Pendant 24 mois, vous aurez à échanger vos connaissances pour mieux réussir ce programme. Il ne sera pas exagéré de dire que le ministère de la Fonction Publique et du Travail fonde un espoir sur vous pour la démultiplication de ce programme de formation […] Sur ces mots, je déclare ouverte la formation de la première promotion de cadres de ce projet de parcours d’accompagnement pour l’acquisition d’un savoir-être et d’un savoir-faire, dans la conduite d’action publique », soulignr-t-il.

Mamadou Yaya Barry

622266708