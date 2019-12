Acte 2 du festival “Lassiry Graffiti’’ : les organisateurs dévoilent le thème de cette année

Au cours d’une conférence de presse animée vendredi à la Blue-Zone de Dixinn, les organisateurs du festival “Lassiry Graffiti ont annoncé le déroulement des activités. Contrairement à l’année passée axée sur les images des hommes historiques au pont 8 novembre, cette année, c’est l’immigration clandestine qui préoccupe les organisateurs.

L’objectif visé par les organisateurs est de sensibiliser les jeunes animés du sentiment de quitter leurs pays à travers des dessins qui contribueront à rendre belle la ville de Conakry.

Mbaye Aïssatou Fall, président de “Guinée challenge”, structure organisatrice du festival, est revenue sur les activités inscrites dans cette 2è édition.

“On a décidé d’ouvrir une plateforme pour donner de la force à tous les jeunes entrepreneurs (…) C’est de faire un village de festival qui va regrouper 20 exposants qui vont venir vendre leurs produits pendant les 7 jours et recevoir des formations que nous (organisateurs) allons leur donner notamment en communication digitale ; fonctions commerciales ; le leadership féminin ; développement personnel…”, dit-elle. Ajoutant “On va également regrouper des jeunes artistes qui font des créations en Guinée. A savoir : les slameurs, les danseurs, les rappeurs, des humoristes plus des DJ (…) Notre objectif c’est de former plus de jeunes cadres dans les métiers de la culture”.

Mohamed Cissé