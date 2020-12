Acte 8 du ‘’bal des Grands’’ : seuls des artistes guinéens à l’affiche cette année !

En prélude à la célébration de la 8è édition du ‘’bal des Grands’’ prévue le 31 décembre prochain, les organisateurs ont animé ce mardi, 29 décembre, une conférence de presse pour annoncer les couleurs de l’évènement.

Contrairement aux éditions précédentes, cette année, seuls les artistes guinéens sont à l’affiche. Notamment Mousto Camara, Djélikaba Bintou, Sékou Bembeya et Nanténin Diawara.

Dans son intervention, le directeur artistique de l’événement, Al Souaré est revenu sur la particularité de cette 8è édition.

« Il faut remercier ce travail de devanciers qui a été fait avec autre fois Tidiane World music qui s’est aussi impliqué dans le grand bal, qui est devenu la 7è et 8è édition. Cette année, nous avons voulu mettre l’accent sur le made in Guinée. Pour nous, le talent local est important. On revendique toujours dehors nos artistes, nos artistes d’abord. Donc, nous nous sommes dits qu’il faut mettre en avant la culture guinéenne. Donc, c’est une façon de mettre devant les talentueux guinéens qui se démarquent toujours dans leur métier. Raison pour laquelle, on a fait des choix stratégiques. Peut-être nous qui, d’une manière ou d’une autre, ne trouvent pas la bonne formule pour vendre la culture guinéenne mais, c’est ce qu’on essaie de faire à travers de telle assiette culturelle qu’on offre au public mélomane qui vient », a-t-il dit.

De son côté, le directeur général de l’hôtel Palm Camayenne qui va abriter cet événement, s’est intéressé à l’organisation. Victor Kervo rassure que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de cette édition qui vient dans un contexte extraordinaire lié à la pandémie du coronavirus.

« On a eu pas beaucoup de temps pour organiser ‘’le bal des grands’’ mais, on a une équipe derrière très forte, très solidaire, avec des grands professionnels derrière nous. On a lancé la machine déjà depuis quelques semaines, et on a fait une communication à la hauteur de l’évènement. Cette année est très spéciale, donc il fallait rester en Guinée ; il ne fallait pas aller loin, ce n’est pas la peine de franchir les frontières, il fallait rester ici en Guinée pour un bal 100 pour cent guinéen. Pour moi, c’est plus une fierté. Ça fait 8 ans que je suis en Guinée, je suis entouré des guinéens, j’essaie de faire développer la culture guinéenne », a-t-il martelé.

Les artistes à l’affiche promettent des surprises à leurs fans. « Nous invitons les fans à venir massivement car, nous allons faire le meilleur de nous-mêmes pour rendre belle la soirée », indique le jeune artiste Mousto Camara.

Mohamed Cissé