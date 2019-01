Acte II du collectif « Libérez le couple Touré » devant l’ambassade des Etats-Unis, à Conakry (vidéo)

Les membres du collectif « Libérez le couple Mohamed Touré » plus nombreux que lors de la manifestation dernière, étaient ce vendredi matin à nouveau devant l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique en Guinée, sise à Koloma, en banlieue de Conakry.

Ces manifestants habillés de t-shirts blancs, étaient venus dénoncer une nouvelle fois l’arrestation du secrétaire général du PDG-RDA Mohamed Touré et sa femme, accusés d’avoir réduit en esclavage une jeune femme qu’ils avaient fait venir de la Guinée pour Texas.

Cette foule nombreuse scandait: « Justice pour le couple Touré, libérez le couple ».

Répondant aux questions de la presse, le coordinateur du collectif, Oyé Béavogui déclare que « l’ouverture du procès a lieu aujourd’hui aux Etats-Unis. Ce Sit-in n’est pas une forme de pression parce que nous savons que la justice américaine est indépendante. Pour nous, c’est une façon de montrer notre solidarité à Mohamed Touré et à sa femme. Cette fois, ce n’est pas à Conakry seulement. En ce moment même, Faranah est entrain de manifester à travers un carnaval pour marquer sa solidarité envers le couple Touré ».

Il a ensuite déclaré que la communauté guinéenne aux Etats-Unis est elle aussi fortement mobilisées pour soutenir le couple Touré dans cette situation. « Elle doit être remerciée », dit-il.

Au nom de la famille Touré, Madame André Dédé Camara a salué le travail du collectif en ces termes : « Toute notre prière aujourd’hui, c’est pour la libération de Mohamed Touré et sa femme. Une fois encore, ce sit-in très classique pour manifester le soutien de tout le peuple de Guinée à travers ces jeunes. Il y a des gens qui nous ont appelés de partout à travers le monde pour féliciter toute la jeunesse guinéenne pour avoir soutenu le fils du premier Président de la République Guinée. Et ça a été également le message de beaucoup de ministres des Affaires Etrangères qui m’ont appelée personnellement pour remercier le peuple de Guinée et ce jeune collectif ».

Comme le sit-in du 20 décembre passé, la mobilisation s’est passée dans une ambiance calme et sans heurts.

Kalifatou Doumbouya

00224 624693155