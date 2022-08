Actions contre le CNRD : les Forces Vives de la Nation repoussent de quelques jours la date butoir

🔮DÉCLARATION🔮Les Forces Vives de la Nation, fidĂšles Ă leur vocation d’acteurs de promotion et de protection des droits de l’Homme et de la stabilitĂ© socio-Ă©conomique et politique du pays ,pour le bien-ĂȘtre des populations, regrettent profondĂ©ment l’obsession manifeste du CNRD Ă mener de maniĂšre unilatĂ©rale la transition, en violation dĂ©libĂ©rĂ©e /rĂ©pĂ©tĂ©e des dispositions de la charte de la transition, ainsi que des lois et conventions ratifiĂ©es par la GuinĂ©e.

Les multiples arrestations de citoyens engagĂ©s pour une transition inclusive, mais aussi de leaders politiques et sociaux, ainsi que la volontĂ© de confiscation des libertĂ©s fondamentales, de musellement de la presse, d’intimidations aux fins de persĂ©cutions dans des familles des zones de contradiction dĂ©mocratique et, la publication en dehors de toute procĂ©dure lĂ©gale et consensuelle du dĂ©cret D/2022/0375/PRG/CNRD/SGG relatif au 4Ăšme recensement gĂ©nĂ©ral de la population et de l’habitation (RGPH4) en date du 12 aoĂ»t 2022, sont des illustrations regrettables de cette conduite dangereuse, mĂ©prisante et arrogante du CNRD, qui continue malheureusement de plonger notre pays dans une situation de crise sans prĂ©cĂ©dent.

C’est face Ă cette situation de fait, trĂšs prĂ©judiciable Ă la stabilitĂ© en GuinĂ©e et dans la Sous-RĂ©gion, que les Forces Vives :

 FĂ©licitent et encouragent toutes les entitĂ©s sociopolitiques du pays qui ont contribuĂ© et continuent de contribuer par des consultations, des propositions et des conseils Ă l’effet d’enrichir le plan stratĂ©gique concertĂ© visant Ă sauver la GuinĂ©e d’une dictature naissante et favoriser le retour rapide Ă l’ordre constitutionnel, Ă travers une transition inclusive et apaisĂ©e;

 Se rĂ©servent le droit d’attaquer devant les juridictions compĂ©tentes nationales et Sous RĂ©gionales ces violations rĂ©pĂ©tĂ©es des lois et conventions par le CNRD, dont son dĂ©cret D/2022/0375/PRG/CNRD/SGG portant institution et organisation du RGPH4;

 En respect pour le communiquĂ© de la commission de la CEDEAO, annonçant l’arrivĂ©e du MĂ©diateur, le Dr Tomas Yayi BONI, tout en sollicitant des acteurs politiques et sociaux du pays leur soutien Ă cette mission, dĂ©cident de reconduire pour quelques jours, au-delĂ de ce jour du 15 aoĂ»t 2022, comme annoncĂ© dans la dĂ©claration N°8, le mandat de la commission mixte mise en place pour dĂ©finir et planifier les actions/stratĂ©gies de protestations et de plaidoyer, pour le retour Ă l’ordre constitutionnel;

 Invitent la CEDEAO et le mĂ©diateur, Ă prendre leurs responsabilitĂ©s Ă bras le corps, pour rencontrer toutes les parties prenantes de la crise guinĂ©enne, notamment les voix dissonantes, sans lesquelles la mĂ©diation n’aura pas de sens pour la rĂ©ussite de la transition ;

 Mettent en garde toute puissance ou entreprise qui serait Ă©ventuellement ou tenterait d’ĂȘtre de connivence avec cette maniĂšre de gĂ©rer la Transition au grand dam des libertĂ©s et de l’intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de la nation ;

 Exige du CNRD la libĂ©ration immĂ©diate de tous les prisonniers politiques et d’opinions;

Par ailleurs, les Forces vives de la Nation, dans une logique d’objectivitĂ© et de cohĂ©rence face au refus du CNRD de faciliter la conduite de la transition par le dialogue et le dĂ©bat d’idĂ©es, restent solidaires dans le respect des principes et rĂšgles dĂ©mocratiques, aux manifestations programmĂ©es ces jours ci, par les entitĂ©s sociopolitiques du pays, pour le retour Ă l’ordre constitutionnel dans le respect du droit et des lois.

Enfin, les Forces vives de la Nation lancent un appel patriotique et solennel Ă tous les citoyens GuinĂ©ens Ă©pris de paix, de justice et du bien-ĂȘtre collectif, rĂ©sidant ou vivant Ă l’étranger, Ă rester mobilisĂ©s pour le retour Ă l’ordre constitutionnel normal dans un dĂ©lai raisonnable.

Vive les Forces Vives de la Nation,

Vive la RĂ©publique,

Toutes et tous, ensemble pour le retour à l’ordre constitutionnel normal.

« Pouvoir et souveraineté au peuple »