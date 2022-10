Activités d’assainissement à Faranah : les établissements scolaires emboîtent le pas aux autorités administratives

L’application du décret présidentiel relatif aux journées d’assainissement en république de Guinée se matérialise davantage. Ce samedi 29 octobre 2022, sur l’instruction du ministre de l’Enseignement pré -universitaire et de l’Alphabétisation, à travers les inspecteurs régionaux et directeurs préfectoraux de l’Education, les chefs d’établissements scolaires appliquent cette décision. Pour veiller à l’application stricte de ces opérations, le Directeur Préfectoral de l’éducation de Faranah, Kandas Camara, s’est rendu dans les établissements scolaires avant de nous confier ceci: » Depuis 2021, le département de l’Education a institué l’assainissement au niveau de toutes les écoles du pays.

Mais qu’ est-ce que nous avons remarqué à la dernière minute, que la lettre circulaire n’a pas été appliquée. C’est pourquoi cette année, le ministre a rappelé et a insisté qu’à partir du 29 octobre 2022, que toutes les écoles du pays commencent l’assainissement scolaire. Faranah n’est pas en marge de cette activité. L’objectif principal est que toutes les écoles soient propres. «

Au collège 2 situé au quartier Aviation, élèves et encadreurs étaient motivés pour assainir leur école. Mamady Manian Oularé, principal de ladite école a souligné : « Lors de la tournée du ministre, il a constaté que l’hygiène n’est pas respectée dans les écoles. Donc il faudrait les anciennes bonnes habitudes recommencent encore. Ça prouve à suffisance que le gouvernement en place est là à appliquer les anciennes pratiques de feu Ahamed Sékou Touré. Pour le respect de l’instruction donnée par le ministre, ce samedi dès 13 heures, j’ai fait sortir mes élèves pour assainir non seulement les alentours de l’école, la cour et les salles de classe. Filles et garçons sont tous mobilisés pour appliquer la décision du ministre Guillaume Hawing. »

Conscient de l’importance de la propriété, Joséphine Lopou Haba, élève de la 10ème année, a laissé entendre : » Nous sommes là aujourd’hui pour rendre notre école propre parce que nos professeurs nous ont dit d’assainir notre établissement. C’est dans un cadre de propreté parce que si nous restons dans un environnement sale ce n’est pas bon pour notre santé et nous devons toujours être dans un environnement propre, c’est pour notre santé aussi. « .

Ces opérations d’assainissement ont été lancées dans tous les établissements scolaires de Faranah en vue de créer un environnement sain et garantir la santé des acteurs du monde scolaire.

Lanciné Keita depuis Faranah

628464659/610754375